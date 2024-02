Wir schenken kranken Kindern glückliche Momente

In einer herzlichen Partnerschaft engagieren sich zwei weltweit tätige Organisationen für schwer kranke Kinder und ihre Familien. Die Make-A-Wish ® Foundation, die Herzenswünsche erkrankter Kinder erfüllt und die Ronald McDonald Kinderhilfe, die mit ihren liebevoll gestalteten Häusern ein "Zuhause auf Zeit" in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern schafft.



Durch ihre enge Zusammenarbeit in Österreich möchten beide gemeinnützigen Vereine die Sichtbarkeit ihrer wichtigen Arbeit weiter steigern.

Studien zeigen, dass 89 Prozent der Ärzte und Ärztinnen eine Zunahme der emotionalen Stärke bei den Kindern feststellen, wenn ihre Wünsche von Make-A-Wish® erfüllt werden. Diese Glücksgefühle können einen positiven Einfluss auf den Gesundheitszustand der Kinder haben und bringen Hoffnung und Freude für alle Beteiligten. Durch die neu geschaffene Partnerschaft zwischen Make-A-Wish® und der Ronald McDonald Kinderhilfe wird ein noch wirkungsvolleres Angebot für schwer kranke Kinder und ihre Familien ermöglicht, um ihre Genesung zu unterstützen.

Seit über 37 Jahren bietet die Ronald McDonald Kinderhilfe schwer kranken Kindern und ihren Familien ein "Zuhause auf Zeit" in der Nähe von Kliniken. Während dieser Partnerschaft wird in den behüteten Räumen der Kinderhilfehäuser über die Angebote von Make-A-Wish® informiert. Die Synergie zwischen den beiden Organisationen soll den kleinen Patientinnen und Patienten dabei helfen, schneller gesund zu werden.

Birgit Fux, Geschäftsführerin der Make-A-Wish® Foundation Österreich, betont: "Das Besondere an dieser Partnerschaft ist, dass beide Organisationen sich mit viel Liebe um schwer kranke Kinder kümmern und dabei positive Auswirkungen auf die Familien haben. Unsere Arbeit ergänzt sich perfekt, daher war es für uns selbstverständlich, eine enge Zusammenarbeit anzustreben."

Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe, fügt hinzu: "Die Kooperation zwischen der heimischen Ronald McDonald Kinderhilfe und Make-A-Wish® Österreich ist eine sinn- und wertvolle Zusammenarbeit, die uns allen am Herzen liegt. Schwerkranken Kindern und ihren Familien ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, kann Berge versetzen und ist die größte Anerkennung für unsere wohltätige Arbeit."

Die Zusammenarbeit der beiden Organisationen hat bereits die Augen von Kindern zum Leuchten gebracht. Die Wünsche reichen von unterhaltsamen Ausflügen über Begegnungen mit Stars bis hin zur Erfüllung besonderer Hobbys. So wurde beispielsweise der Wunsch des zehnjährigen Berni, der an Leukämie erkrankt ist, erfüllt. Für ihn gibt es nichts Spannenderes als seine Hühner, für die er sich einen größeren Stall gewünscht hat. Dank der Make-A-Wish® Foundation haben Bernis gefiederte Freunde nun ausreichend Platz, und Berni durfte aktiv am Bau des Stalls teilnehmen.



Foto: RMHC Kinderhilfe