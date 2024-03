Drucken

Drucken E-Mail Gut geschützt mit privater Krankenzusatzversicherung Die Grazer Wechselseitige Versicherung schlägt ein neues Kapitel auf und steigt mit der Produktlinie GRAWE MyMED am 02. April 2024 österreichweit in den Markt der privaten Krankenzusatzversicherungen ein. Die GRAWE bietet mit GRAWE MyMED die ideale Antwort auf die steigende Nachfrage nach persönlicher Gesundheitsvorsorge. Hinter GRAWE MyMED steckt jedoch viel mehr als eine klassische Krankenzusatzversicherung. Die Gesundheitsversicherung der GRAWE bietet ein Rundumpaket, das den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden in Sachen Gesundheit und Vorsorge gerecht wird. „GRAWE MyMED ist für uns der nächste logische Schritt in der Erweiterung unseres Produktportfolios“, erklärt GRAWE Generaldirektor KR Mag. Klaus Scheitegel. „Dadurch gelingt es uns, ein noch umfassenderes Produkterlebnis anzubieten und das abzusichern, was unseren Kundinnen und Kunden wichtig ist: die eigene Gesundheit.“ Bereits seit vielen Jahren pflegt die GRAWE eine enge Verbundenheit mit dem Gesundheitssektor und fungiert als verlässlicher Versicherer in den unterschiedlichsten Bereichen, von Ärztinnen und Ärzten bis hin zu den Krankenanstalten. Auf diesem starken Fundament gilt es weiter aufzubauen. „Die demografische Entwicklung und das deutlich gestiegene Bedürfnis, sich und seine Gesundheit bestmöglich abzusichern, sowie das aktuelle Marktumfeld waren ausschlaggebend für den Einstieg im Bereich der Gesundheitsversicherung“, so Generaldirektor Stv. Dr. Gernot Reiter. Gut geschützt mit der meistempfohlenen Versicherung Österreichs Zum erfolgreichen Markteintritt tragen die rund 800 GRAWE Kundenberaterinnen und Kundenberater mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz und ihrer regionalen Verankerung wesentlich bei. Mit GRAWE MyMED, der neuen privaten Gesundheitsversicherung von der meistempfohlenen Versicherung Österreichs, werden die Kundinnen und Kunden ab 02. April 2024 auch in diesem wichtigen Bereich bestens betreut. GRAWE MyMED ist eine leistbare, transparente und individuelle Gesundheitsversicherung, die den Kundinnen und Kunden in entscheidenden Situationen schnell und unkompliziert zur Seite steht. „Treu dem guten Alten, aber darum nicht minder empfänglich für das gute Neue nach diesem Leitspruch von Erzherzog Johann, dem Gründer der GRAWE, geht die GRAWE mit der neuen Gesundheitsversicherung einen Schritt weiter“, so die beiden GRAWE Vorstände. GRAWE MyMED im Überblick: Hauptprodukte MyMEDclinic: meine Sonderklasse-Versicherung Sonderklasseleistungen im Krankenhaus oder in der Klinik mit freier Arztwahl

Komfort wie im Hotel, wahlweise Einbettzimmer

Flexible Behandlungs- und Operationstermine

Direktverrechnung MyMEDdoc: meine Wahlarzt-Versicherung Freie Arztwahl

Flexible Termine und kurze Wartezeiten

Schul-, Ganzheits- und Alternativmedizin

Kostenersatz für Heilbehelfe, Medikamente, Therapien, u.v.m. MyMEDcomplete: meine Rundumbegleitung Sonderklasse und Wahlarzt im Set

Inkl. Wellness- und Vorsorgeprogramm MyMEDpro Zusatzprodukte MyMEDpro: mein Fitness- und Vorsorge-Programm Erweiterte Vorsorgeuntersuchung

Wellnesshotel

Ernährung & Fitness im Studio oder beim Coach

Exklusive Beratungsleistungen im Bereich der mentalen Gesundheit

Fundierte Online-Infos, Assistance-Leistungen & 24/7 Arztgespräch MyMEDadd-ons: meine Ergänzungsmöglichkeiten zu MyMED Produkten Krankenhaustagegeld-Versicherung und

Foto: GRAWE/Sophie Zechner

