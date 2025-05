Charity-Kampagne zum Tag des Lebens

Schauspielerin und Sängerin Susanna Hirschler ist es ein großes Anliegen, die Charity-Kampagne des unabhängigen Vereins aktion leben zu unterstützen: „Was auch immer es ist, bei aktion leben bekommen schwangere Frauen ganz, ganz tolle Unterstützung. Bitte sagen Sie das weiter. Und bitte spenden Sie!“

Auch Prof. Dr. Eduard Strauss, Richter im Ruhestand und Ur-Ur-Enkel von Johann Strauss (Vater), ist von der Wichtigkeit dieser Kampagne überzeugt und ließ sich gerne von aktion leben-Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler überraschen.

Internationaler Tag des Lebens

aktion leben initiierte den internationalen „Tag des Lebens“, um daran zu erinnern, dass jeder Mensch einzigartig und das Leben ein – manchmal überraschendes – Geschenk ist. Aus diesem Gedanken entstand die Kampagne „Die Überraschung des Lebens“. Als Zeichen dafür werden in ganz Österreich Überraschungen gegen eine Spende verteilt. Der Erlös kommt schwangeren Frauen in Not zugute, die Beratung und Hilfe in den Beratungszentren der aktion leben suchen.

Schwangeren-Beratung großteils spendenfinanziert

„In unseren Schwangeren-Beratungszentren erfahren wir fast täglich, wie schnell Frauen in Not geraten, wenn sie überraschend ein Kind erwarten. In einer solchen Situation ist es dringend notwendig, Frauen und Familien rasch und unbürokratisch beizustehen“, betont die aktion leben-Generalsekretärin.

Das umfassende Beratung- und Hilfsangebot von aktion leben ist für schwangere Frauen und werdende Väter kostenlos, muss jedoch durch Spenden finanziert werden. „Um unsere Beratung auch in Zukunft sichern zu können, benötigen wir dringend Spenden, die wir mit unserer Charity-Kampagne sammeln“, so Kronthaler.

Alles Wissenswerte zur Kampagne sowie die Termine, an denen die Überraschungen verteilt werden, finden Sie unter www.aktionleben.at.

Spendenkonto: IBAN: AT64 3400 0000 0723 6771



Foto: Franziska Safranek