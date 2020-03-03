card complete unterstützt ROTE NASEN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der card complete Service Bank AG haben mit einer internen Spendenaktion zugunsten der ROTE NASEN Clowndoctors ein starkes Zeichen für soziales Engagement gesetzt.



Bei der Aktion „Weihnachts-Punsch vor dem Haus“, die im Dezember 2025 am Unternehmensstandort stattfand, kamen durch freiwillige Spenden der Mitarbeiter insgesamt 820 Euro zusammen.

Passend zum Kreditkartenunternehmen wurden die Spenden direkt per Kartenzahlung gesammelt. Das Unternehmen hat diesen Betrag auf 3.000 Euro aufgestockt. Die gesamte Summe wurde nun an die ROTE NASEN Clowndoctors übergeben, die mit professionellen Clownbesuchen kranken und belasteten Menschen in Spitälern, Pflegeeinrichtungen und sozialen Institutionen Momente der Freude schenken.

„Das Engagement unserer Mitarbeiter:innen zeigt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Mit unserer Spende möchten wir die wertvolle Arbeit der ROTE NASEN Clowndoctors unterstützen, die mit Humor und Empathie vielen Menschen in schwierigen Situationen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Petra Schmidt, Vorstandsmitglied bei der card complete Service Bank AG.

Die Organisation ist seit vielen Jahren in Österreich aktiv und bringt mit speziell ausgebildeten Clowns regelmäßig Freude und Ablenkung in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

„Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von card complete und die Unterstützung des Unternehmens sind für uns ein starkes Zeichen gelebter gesellschaftlicher Verantwortung. Die Spenden ermöglichen es uns, Menschen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sozialen Institutionen in belastenden Situationen zu begleiten und ihnen Momente der Leichtigkeit und Freude zu schenken“, sagt Karin Kufner-Humer, Geschäftsführerin von ROTE NASEN.

Die Spendensumme unterstützt die Durchführung weiterer Clownvisiten, bei denen Humor gezielt eingesetzt wird, um das emotionale Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten zu stärken.

Über ROTE NASEN Clowndoctors

Die ROTE NASEN Clowndoctors bringen seit über 30 Jahren Humor und Lebensfreude zu Menschen in schwierigen Situationen. Professionelle Clowns besuchen regelmäßig Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und soziale Institutionen und schaffen Momente des Lachens und der emotionalen Entlastung. Spenden unter: rotenasen.at/unterstuetzen/jetzt-spenden/

Foto: Sabine Klimt