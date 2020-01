Skivergnügen mit der ganzen Familie

Für Familien lassen sich die Skigebiete in Österreich Vergnügliches und Praktisches einfallen.





Kinder lernen erstaunlich schnell Ski fahren. Damit das Lernen Spaß macht, haben sich viele Skigebiete und Skischulen in Österreich speziell auf die Kleinen eingerichtet. Auf der Riesneralm in der Steiermark gibt es sogar die erste österreichische Kinderskischaukel. Am Hochkönig in Maria Alm im Salzburger Land begleitet das Maskottchen „Schneewutzel“ die Kleinen bei ihren ersten Schwüngen.

Kinder, die sicher auf Skiern unterwegs sind, können am Golm im Montafon in Vorarlberg eine Skisafari unternehmen. In Kühtai in Tirol gibt Kuh Resi den Weg zur Rätselrallye vor. „Gaudipisten“ für Einsteiger und Könner sind Attraktionen im Skigebiet Dachstein West. Beste Betreuung für Kinder, die noch nicht Ski fahren, bieten überall Gästekindergärten.

Fuße des fast 3.000 Meter hohen Dachsteins erstreckt sich das weitläufige Skigebiet Dachstein West. Ausgangsorte sind Gosau in Oberösterreich sowie Russbach und Annaberg im Salzburger Land. Eine der Spezialitäten des Skigebiets sind „Gaudipisten“, auf denen es kleinere und größere Herausforderungen zu meistern gilt. Für Kinder eignet sich die Ötscher-Snow-Cross-Strecke mit Wellen und Schanzen in Gosau. Rockig geht’s auf der unpräparierten Buckelpiste „Donnergroll“ in Gosau zur Sache.



Im „Rookiepark“ in Russbach schwingen Skifahrer durch den Bärenschuss, die Bärensteilkurven und den Bärenslalom. Angehende Pistenkünstler üben in einem der Kinderländer. In Russbach betreuen zwei Kinderclubs die Kleinen ab einem Jahr – wenn man hier Urlaub macht, sogar gratis.

Infos: Dachstein Tourismus, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, www.dachstein.at, Telefon: +43 50 140

In einer schneesicheren Höhe von 2.020 Meter liegt das Skigebiet Kühtai nahe Innsbruck. Für alle, die rote Pisten befahren können, lockt mit der Kühtai-Rallye eine besondere Attraktion: Im Zuge einer Schnitzeljagd gilt es, die schnelle Kuh Resi zu verfolgen. Mittels einer App gelangen die rasanten Teilnehmer zu zwölf Stationen im Skigebiet, an denen Aufgaben zu lösen sind. Wer die 15 Kilometer lange Strecke bewältigt und alle Aufgaben erfüllt hat, erhält natürlich eine Belohnung.



Angehende Freestyler springen und kurven im „KidsPark“. Bei betreuten Programmen lernen die Kleinen neue Tricks. Treffpunkt für die Größeren und vor allem für Snowboarder ist der „KPark“ mit zahlreichen Kickern, Boxen und Rails. Betreuung für Zwei- bis Vierjährige bietet der „Kids Club“.

Infos: Tourismus Information Kühtai, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, www.kuehtai.info, Telefon: +43 5239 5222

Im äußersten Westen Österreichs punktet der Golm, der Hausberg von Tschagguns im Montafon, mit familienfreundlichen Winterangeboten. Jeden Donnerstag können Kinder, die den Parallelschwung beherrschen, an einer Skisafari teilnehmen. Über die Pisten und durch den Tiefschnee kurven die Junioren zur Grillparty im Wald, lösen unterwegs Rätsel und kehren schließlich zum Ausgangspunkt zurück. Wer noch nicht so ganz sicher auf Skiern ist, übt im Golmi-Land. Im Golmi-Wald weist das Maskottchen des Skigebiets den Weg und erklärt, wie man sich auf den Pisten richtig verhält.



Wer noch nicht Ski fahren kann oder gerade keine Lust dazu hat ist im Golmi-Kindergarten in der Bergstation bestens und kostenlos aufgehoben. Ein weiterer Magnet für junge Wintersportler: der Alpine-Coaster-Golm, eine Rodelbahn auf Schienen. Tipp: „Familienfreundliches Montafon“ heißt es von 23. März bis 19. April 2020. In dieser Zeit sind Skipässe für Kinder und Jugendliche (Jahrgang 2001 oder jünger) um 50 Prozent ermäßigt.

Infos: Montafon Tourismus, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, www.montafon.at, Telefon: +43 50 6686

Südlich der Stadt Salzburg gruppieren sich die Dörfer Mühlbach, Dienten und Maria Alm um das Skigebiet Hochkönig. Hier bieten die Skischulen ein besonders umfangreiches Kinderprogramm an. Beim Skifahrenlernen im Märchenpark begleitet das Maskottchen „Schneewutzel“ die Kleinen. Im Schneewutzel-Kinderclub finden regelmäßig Kinderfeste und Spieleshows statt. Im Skigebiet haben Kinder unter sechs Jahren bei den Liften einen eigenen Schneewutzel-Zugang. Schneewutzel-Umfahrungen leiten bei schwierigeren Abfahrten auf kinderfreundliche Pisten um.



Für junge Abenteurer gibt es mehrere Snow- und Funparks. Ein Vergnügen für die ganze Familie sind Abfahrten auf der 850 Meter langen „Funslope“ mit steilen Kurven, Wellenbahn, Riesenschnecke und kleinen Schanzen. Im Gästekindergarten in Maria Alm werden Kinder ab zwei Jahren liebevoll betreut.

Infos: Hochkönig Tourismus, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, www.hochkoenig.at, Telefon: +43 6584 20388

In einem ruhigen Seitental in der oberen Steiermark wartet das Skigebiet Riesneralm-Donnersbachwald mit einer Besonderheit auf: Für Kinder gibt es ein eigenes kleines Skigebiet. Fünf Lifte und Förderbänder, darunter der 176 Meter lange Krispini-Express, bringen die Kids nach oben. Dort können sie zwischen fünf Abfahrten und einer Wellenbahn wählen.



Zugänglich ist die Kinderskischaukel für alle, die auf den sanften Hängen ihre ersten Kurven fahren möchten. Kinder bis sechs Jahre benutzen die Kinderskischaukel kostenlos und sind auch im Skigebiet in Begleitung eines Erwachsenen zum Nulltarif unterwegs. Größere Kinder kurven auf dem 500 Meter langen Cross-Ride-Track auf steilerem Gelände oder nehmen auf der permanenten Rennstrecke ihr persönliches Ski-Movie auf. Infos: Riesneralm Bergbahnen, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, www.riesneralm.at, Telefon: +43 3680 606



Foto: GSL Tourismus/Christoph Schoech