Wiener Eistraum feiert seinen 25. Geburtstag

25 Jahre oder ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass der Wiener Eistraum ins Leben gerufen wurde. Was 1996 mit 1.800 m² „klein“ begann, hat sich in jeder Hinsicht zum Großereignis in den Wintermonaten entwickelt und ist aus dem Stadtbild sowie aus den Herzen der WienerInnen nicht mehr wegzudenken.Auch in dieser Saison können sich die BesucherInnen wieder auf Eislaufen in einer einzigartigen Dimension freuen. Von den Neuerungen im letzten Jahr wurde kein Millimeter abgerückt und so führt der große Spaß am Eis wieder über 9.000 m² – vom weitläufigen Areal auf dem Rathausplatz über die romantischen Traumpfade im Park bis hinauf in den ersten Stock, auf die 880 m² große Eisterrasse SKY RINK. Eröffnet wird am 22. Jänner mit einer großen Eislaufshow.Foto: Stadt Wien Marketing