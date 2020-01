Spielewelt Deluxe im Wiener Rathaus

Drucken

Von 5. bis 8. Februar 2020 verwandeln die „spieltage“ das Rathaus in eine riesige Spielewelt. Insgesamt vier Tage voller Spiel und Spaß warten in den Semesterferien auf Jung und Alt bzw. die gesamte Familie: denn die wienXtra-spielebox zieht – gemeinsam mit rund 500 verschiedenen Spielen – ins Wiener Rathaus ein. Der Festsaal wird zur riesigen Brettspielzone mit den neuesten und lustigsten Brett-, Karten-, Strategie- und Geschicklichkeitsspielen. Von bewährten Klassikern, Lieblingsspielen bis hin zu Spieleneuheiten ist dabei für Spieler_innen jeden Alters etwas dabei. Für die jüngsten Besucher_innen gibt es einen eigenen Bereich mit ausgewählten Einsteigerspielen und für Fans von digitalen Spielen eine Games-Zone mit Infobereich für Kinder und Eltern. Und es geht noch weiter: wer seine eigenen Spielideen umsetzen möchte, kann sich in der Spiele-Erfinde-Werkstatt austoben. In der Kreativzone entstehen verschiedene Masken aus Verpackungsmaterialien, während Papier kunstvoll gefaltet und eigene Memo-Spiele gestaltet werden. Und außerdem nimmt Kasperlinchen die Kinder täglich mit auf ein neues Abenteuer. spieltage im Rathaus

5. bis 8. Februar 2020, 14:00 bis 19:00 Uhr

Wiener Rathaus, 1010, Eingang Lichtenfelsgasse

für die ganze Familie

Eintritt frei

spielebox.at

