Leinen los für KinderuniWien

Am 21. Juni startete die Anmeldung zur KinderuniWien, bei der Kinder zwischen 7 und 12 Jahren wieder die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen Uniluft zu schnuppern – mit viel Vorsicht, aber ganz nach dem Kinderuni-Jahresmotto „gesund und glücklich!“.



Jede*r Nachwuchsforscher*in kann sich für zwei Lehrveranstaltungen an den insgesamt sechs Standorten anmelden, in Schwerpunkte wie „Klima und Energie“, „Energie und Umwelt“, „Sprachenvielfalt“ eintauchen, am Wirtschaftstag unterschiedliche Aspekte von Unternehmertum kennenlernen oder zahlreiche andere Forschungsdisziplinen an den Wiener Universitäten genauer unter die Lupe nehmen!



Neben Programm an den Standorten – Universität Wien, Medizinische Universität Wien, Technische Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien und Wirtschaftsuniversität Wien – finden auch Exkursionen statt.



Eine davon führt die jungen Forscher*innen nach Klosterneuburg ans Institute of Science and Technology Austria (IST Austria). Im Workshop „Origami in der Zelle“ tauchen sie spielerisch in die Welt der Aminosäuren, Polypeptidketten und Chaperone ein und erfahren aus erster Hand, was Proteine sind, wie sie gebildet werden und was das alles mit Anstandswauwaus zu tun hat.



Auf Erkundungstour geht es auch in Workshops, die sich mit der Stadt beschäftigen: So wie in „KOSTbare Zukunft“ des Klima- und Energiefonds, in welchem die Teilnehmer*innen klimafreundliche Lebensmittel in der Stadt suchen und mehr darüber erfahren, wie sich Essen auf unsere Umwelt auswirkt.



Anmeldung unter kinderuni-anmeldung.at

Neuer Look für kinderuni.online



Klick-off ist diese Woche auch für kinderuni.online im neuen Look! In einem kunterbunten Farbkleid bietet die Plattform ab sofort eine verbesserte themenspezifische Orientierung und eine praktische Merkliste, damit sich die Kinder ihre Beiträge übersichtlich organisieren können. Und das ist nicht alles: um ganzjährig noch mehr Forschungsspaß zu gewährleisten, wird kinderuni.online gerade erweitert und geht am 12. Juli mit zahlreichen neuen Beiträgen der sechs Universitäten und der FH Campus Wien online.





Ab dann können die jungen Studierenden auch in drei Beiträgen von ARA und Austria Glas Recycling alles zu den aktuellen Themen Mülltrennung und Verpackungsrecycling erfahren: Was passiert mit Kunststoff, Altpapier, Metall und Altglas nach der Entsorgung und warum ist Mülltrennung so wichtig und sinnvoll?



Zu kinderuni.online

Der Zeitplan für den Kinderuni-Sommer



21. Juni: Anmeldestart für die KinderuniWien

21. Juni: Neuer Look für kinderuni.online

12.-22. Juli: KinderuniWien vor Ort an den Universitäten

14. & 21. Juli: Familienvorlesungen im Kinderuni-Livestream

12. Juli: Neue Beiträge auf kinderuni.online



Foto: Olga1818/Shutterstock