Flimmit & myfidelio: Streamen auf „Österreichisch“

Ob Kabarett, Serienhits oder Film-Klassiker: Das rot-weiß-rote Streaming- Portal Flimmit hat mehr als 5.900 Titeln mit Österreich-Schwerpunkt zur Auswahl. www.flimmit.at

Jederzeit und überall klassische Musik und rot-weiß-rotes Filmvergnügen genießen – die beiden beliebten österreichischen Streaming-Plattformen myfidelio und Flimmit machen es möglich.

Klassik aus sieben Jahrzehnten

Das Klassik-Streamingangebot von myfidelio verfügt über mehr als 2.000 Stunden Programm aus sieben Jahrzehnten, das durch die Zusammenarbeit mit ORF, UNITEL und renommierten Kulturinstitutionen laufend erweitert und in bester Ton- und Bild-Qualität produziert wird.



Kategorisiert nach den Genres Oper, Konzert, Ballett, Doku bietet die Navigation dem Publikum direkten Zugang zu den wichtigsten Bereichen der Website. Neu sind auch korrespondierende „Playlists“ zu den einzelnen Genres, die wie ein Tune-in-Kanal mit redaktionell kuratiertem Programm für entspannten Musikgenuss sorgen.



Für all jene, die ein Kultursommer-Highlight versäumt haben oder noch einmal genießen möchten, sichert ein myfidelio-Abonnement den besten Platz in der ersten Reihe bei zahlreichen, glanzvollen Produktionen des heurigen Sommers u.a. aus Salzburg, Bregenz, Grafenegg, St. Margarethen, Baden und Gmunden und zeigt herausragende Künstlerinnen und Künstler wie Camilla Nylund, Rolando Villazón oder Rudolf Buchbinder. Ein großes Best-of der bekanntesten und beliebtesten Sommer-und Open-Air-Festivals darf natürlich auch nicht fehlen.







Filme und Kabarett aus Österreich

Flimmit bietet mit mehr als 5.900 Titeln eine umfassende Auswahl an österreichischen TV- Filmen sowie brandaktuellen Serien mit den Publikumslieblingen des Landes. Dank redaktionell kuratierter und humorvoll gestalteter „Mood-Icons“ auf der Flimmit-Startseite findet man direkt den passenden Titel zur passenden Stimmung. Je nach Lust und Laune kann das bevorzugte Genre (z. B. „Drama“, „Krimi“, „Action“ etc.) angeklickt werden und schon präsentiert Flimmit eine umfangreiche Auswahl an stimmigen Programmen.



Außerdem gibt es ausgewählte ORF-Produktionen bereits vor der TV-Ausstrahlung zu sehen, im Besonderen neue ORF-Serien und -Filme, aber auch herausragende Dokumentationen. Auch für die Jüngsten gibt es mit rund 1.300 Titeln ein umfangreiches Programm. Rechtzeitig zum Schulbeginn stehen bei Flimmit deshalb Spiel, Spaß und Begeisterung auf dem Programm. Klassiker wie „Servus Kasperl“, „Freddy und die wilden Käfer“ und die Thomas Brezina-Formaten „Tom Turbo“, „Tolle Tiere“ oder „ABC Bär“ sorgen für familienfreundliche Unterhaltung.



„Mit den beiden Plattformen wird sichtbar, wie vielfältig, hochwertig und kreativ das Kultur- und Filmschaffen in Österreich ist“, so ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weissmann.

Teil der ORF-Digital-Strategie

Maßgeblich verantwortlich für die erfolgreiche Vermarktung der beiden Streaming-Plattformen ist Mag. Petra Höfer. Für sie sind Flimmit und myfidelio ein wichtiges Puzzle-Teil in der ORF-Digital-Strategie. Durch tagtägliches Zusammenarbeiten in interdisziplinären Teams, schnelles Reagieren auf neue digitale Möglichkeiten und einen zielorientiertern Know-How Austausch mit den ORF-Partnern bleibe man weiter auf Erfolgskur, so Höfer. Die Zahlen bestätigen es: Die Abo-Entwicklung von Flimmit verzeichnet eine Steigerung um 360 Prozent.



Fotos: ORF