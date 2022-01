Das erste kompakte Kinderreisebett für unterwegs

CloudSleeper™ ist ein preisgekröntes Reisebett und so kompakt, dass es bequem in einen Rucksack oder ins Handgepäck passt.



Es ist leicht und allumfassend, ohne loses Zubehör! Einfach auspacken und mit der integrierten Luftpumpe per Hand oder Fuß aufpumpen – und in weniger als einer Minute hat dein Kind ein komfortables Reisebett. Geeignet für Kinder ab 3 Jahre. Erhältlich ab Februar.

Die neue JetKids by Stokke® Kollektion besteht aus Produkten, die designed wurden, um Eltern das Reisen mit Kindern zu vereinfachen. Egal, ob mit dem Flugzeug, dem Zug oder der Fähre: Reisen mit Kind ist für Eltern auf der ganzen Welt eine herausfordernde Erfahrung. Unser Ziel ist es, Familien ein sicheres Gefühl auf ihren Reisen zu geben und ihnen damit auch zu ermöglichen, mehr Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsame Erinnerungen zu sammeln.

Der erste JetKids™ Pilot wurde von frischgebackenen Eltern, einem Piloten und seiner Frau, erfunden und produziert. Beide suchten nach einer praktikablen Lösung für die Bedürfnisse ihrer Kinder beim Fliegen. Die BedBox entwickelte sich rasch zu einem Reise Essential, das auf der ganzen Welt Design-Preise gewann. Mit der BedBox reisen die Kids First Class – und das mit einem Economy Ticket.

Die BedBox® ist die weltweit einzige Prämium Kofferlösung für Kinder, auf der man auch sitzen kann und die mit einem integrierten Bett- oder Fuß Feature zur Ablage ausgestattet ist. Dieses Reise Essential kombiniert skandinavisches Design und Praktikabilität für die gesamte Reise und ermöglicht Babys und Kleinkindern ein bequemes Schläfchen zwischendurch. Dieser „ride-on suitcase“ ist geeignet für Kinder ab drei bis sieben Jahren und in 5 Farben erhältlich. Die Bettfunktion eignet sich am besten für Kinder über zwei Jahren. In Kombination mit dem Back Pack – Rucksack – in passenden sechs Farben erhältlich. JetKids by Stokke® BedBox Blue



Foto: Stokke