Das Wiener Spielefest ist eröffnet

16 Aussteller, 20 Vereine, 2 Shops, eine riesige Spielothek und ein abwechslungsreiches Showprogramm sind heuer beim Wiener Spielefest dabei. Seit Freitagmorgen sind die Tore von Österreichs größtem „Spielbrett“ geöffnet. Neue Spiele können hier erstmalig ausprobiert werden, aber auch alte Klassiker sind mit von der Partie. Neben Familien, Schulklassen und Expertenspielern trifft sich auch die Spiele-Entwickler-Szene im Austria Center Vienna. Denn einige Spieleautoren, deren Spiele international für Furore sorgen, kommen selbst aus Wien.

„Das Spielefest ist unsere einzige Eigenveranstaltung, daher investieren wir besonders viel Liebe und Aufwand in die Vorbereitung und Durchführung. Wir freuen uns sehr, dass das Angebot von den Wienerinnen und Wienern so toll angenommen wird“, sagt Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Neben den bekannten Showgrößen wie Thomas Brezina oder Rolf Rüdiger aus dem Rahmenprogramm sind die eigentlichen Stars des Spielefest die neuen Spiele. Dabei können von der ersten Spielidee bis zur Präsentation beim Spielefest durchaus mehrere Jahre vergehen. Einige der Spieleautoren sind auch beim heurigen Spielefest wieder vor Ort.

Früher Spiele-Erklärer beim Spielefest – jetzt erfolgreicher Spieleautor

„Vielspieler“ bzw. „Spieleexperten“ kennen den Namen Alexander Pfister sehr gut, denn mit seinen Spielen „Isle of Skye“ und „Broom Service“ konnte er bereits zweimal die Auszeichnung „Kennerspiel des Jahres“ in Deutschland gewinnen.



Die Leidenschaft für das Spielen begleitet ihn schon lange – bereits als Jugendlicher hat er mit dem Erfinden von Spielen begonnen und hat auch seine ganz persönliche Beziehung zum Wiener Spielefest: „Seit über zwanzig Jahren besuche ich das Wiener Spielefest in diversen Funktionen: als Spielerklärer, Mitarbeiter der Spielothek, Besucher und Autor. Daher freue mich sehr, dass das Spielefest wieder ins Leben gerufen wurde!“ Pfister, dessen Spiele sich mittlerweile weltweit rund 1 Million-mal verkauft haben, ist am Samstag für eine Autogrammstunde am Spielefest.

SMART 10: Ein Quizspiel geht um die Welt und wird zur Fernsehshow

Als Arno Steinwender gemeinsam mit Christoph Reiser 2010 das Spiel SMART 10 erfand, hielt sich das Interesse der Spieleverlage zunächst in Grenzen. Fünf Jahre später entschied ein finnischer Verlag, das Spiel zu verlegen. Es wurde – zunächst nur lokal – ein großer Erfolg.



Kurz darauf wurde das Quizspiel in ganz Skandinavien zum Kassenschlager, wenig später in Polen, Neuseeland und den USA veröffentlicht. Neun Jahre, einige Erweiterungen und etwa 100.000 verkaufte Spiele nach der ersten Skizze landete die Spiel-Idee aus Wien wieder daheim – beim Wiener Spieleverlag Piatnik. Viele Auszeichnungen und Erweiterungen später – mittlerweile gibt eine eigene Familienedition und eine Version für Harry-Potter-Fans – wurde das Spiel als Fernsehshow adaptiert. Steinwender wird auch heuer viel am Spielefest unterwegs sein – um Kontakte zu pflegen, neue Spielideen zu besprechen und die einzigartige Spiel-Atmosphäre zu erleben, denn: „Als Spieleautor gibt es für mich nichts Schöneres, als Menschen dabei zu entdecken, wie sie mit einem meiner Spiele gemeinsam Spaß haben.“