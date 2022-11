Familien-Sport statt Stillstand

Wenn Sie Ihr Kind zum Sport motivieren möchten, dann müssen Sie sich zuerst selbst überzeugen. Möchten Sie Ihrem Kind die Bedeutung von Sport vermitteln, dann bietet es sich an, wenn Sie zusammen Sport betreiben. Sie können bereits damit anfangen, indem Sie mit Ihrem Kind zusammen Fahrradtouren unternehmen. Das kann entweder eine Fahrt auf der Straße oder auch eine Spritztour mit dem Mountainbike durch den Wald sein. Möchten Sie lieber ins Fitnessstudio gehen, dann nehmen Sie Ihr Kind doch einfach mit. Die meisten Übungen sind für alle Altersgruppen geeignet. Speziell Bodyweight-Übungen sind ideal. Wenn Sie unsicher sind, welche Übungen für Ihr Kind geeignet sind, fragen Sie am besten den Trainer oder die Trainerin vor Ort. Sie werden Ihnen sicher gerne zur Seite stehen und Ihnen Tipps geben.

Schnell wird auch Ihr Kind den Weg zum Sport finden und lernen, wie man dabei Spaß haben kann.

Laden Sie Freunde ein, die mit Ihrem Kind zusammen Sport treiben



Kinder lieben es, miteinander zu spielen. Genauso ist es auch beim Sport. Bestimmt hat Ihr Kind einige Freunde, die Sie viel- leicht einladen können. Bieten Sie den Kindern an, dass alle zusammen Sport treiben.



Überlegen Sie zum Anfang, welchen Sport die Kinder am besten bei Ihnen zu Hause ausüben können. Vielleicht haben Sie einen Garten, in welchem die Kinder Fußball spielen können. Sollte dies nicht der Fall sein, dann finden Sie vielleicht in der Nähe einen Fußballplatz. Basket- ball, Volleyball oder Tischtennis sind auch äußerst beliebte Sportarten.

Lassen Sie Ihr Kind selbst entscheiden, welchen Sport es ausüben möchte Lassen Sie das Kind selbst entscheiden, welche Sportart es ausüben möchte. Setzen Sie Ihre Kinder nicht unter Druck, in Ihre Fußstapfen zu treten. Bestimmt haben auch Sie einen Lieblingssport.



Das bedeutet zur gleichen Zeit jedoch nicht, dass Ihr Kind den gleichen Sport favorisiert. Spre- chen Sie mit Ihrem Kind und fragen Sie es, was es am liebsten machen würde. Geben