Heute ist Welttag des Tierpfleger

Der 4. Oktober ist nicht nur der Welttierschutztag, sondern auch der internationale Tag der Tierpfleger.



Ausgerufen wurde dieser Tag vom ICZ, dem International Congress of Zookeepers. Rund 100 Tierpflegerinnen und Tierpfleger arbeiten im Tiergarten Schönbrunn und kümmern sich Tag für Tag mit liebevoller Sorgfalt und hoher fachlicher Kompetenz um die rund 8.000 Tiere.



Einer von ihnen ist Dominik Eigenbauer. Der gebürtige Niederösterreicher hat 2013 im Tiergarten die Lehre begonnen und ist heute Tierpfleger im Afrika-Revier. Zu seinen Schützlingen zählen unter anderem Zebras, Mhorrgazellen, Strauße, Nyalas, Elenantilopen und Blessböcke. Eigenbauer: „Tierpfleger zu werden, war von klein auf mein großer Traum. Wer mit Lebewesen arbeitet, weiß, dass kein Tag dem anderen gleicht. Mein Beruf ist nie Routine.“

Zu den Hauptaufgaben der Tierpfleger zählen das Versorgen der Tiere, das Zubereiten von Futter sowie das Einrichten und Reinigen der Tieranlagen. Sie helfen aber auch mit, Tiertransporte in andere Zoos vorzubereiten, unterstützen tierärztliche Tätigkeiten oder stehen für Besucheranfragen zur Verfügung. „Unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger sind die Basis unseres Erfolges. Deshalb ist es uns wichtig, selbst ein Lehrbetrieb zu sein. Wer Tiere und die Natur liebt, kann bei uns seine Passion zum Beruf machen“, so Personalleiterin Alice Lesky. Das hat auch Lilly Fischer getan. Sie ist seit 2016 Tierpflegerin in Schönbrunn und kümmert sich um viele, zum Teil hoch bedrohte Reptilien und Amphibien. „In meiner Freizeit bin ich jede Minute in der Natur unterwegs. Es ist schön, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag zum Artenschutz leisten kann.“

Infos zur Tierpfleger-Lehre im Tiergarten Schönbrunn:

Die Lehre folgt einem dreijährigen Ausbildungsplan. Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Motivationsschreiben sowie dem letzten Halbjahreszeugnis (idealerweise der 9. Schulstufe) bzw. Zeugnis der höchsten besuchten Schulstufe im Februar möglich. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.zoovienna.at/lehre



Foto: Daniel Zupanc