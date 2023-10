Rätselrallye für die Wiener Stadtwanderwege mit App

Raus in die Natur und einfach drauf losspielen: Pünktlich vor den Herbstferien präsentiert WIENXTRA eine Rätselrallye für die Wiener Stadtwanderwege mit der kostenlosen WIENXTRA Kinderaktiv-App. Die neue Spielefunktion in der App fördert die Lust an Bewegung an der frischen Luft.

Dank der GPS-basierten Schnitzeljagd wird der Wanderweg zu einem neuen Erlebnis für die ganze Familie. Neben dem ganzen Spielspaß gibt’s interessante Infos über Pflanzen und Tiere sowie geschichtliche Hintergründe rund um den jeweiligen Stadtwanderweg.



Die Idee zur Entwicklung der Schnitzeljagd entlang der Stadtwanderwege kam direkt von Kindern im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion aus dem Vorjahr. Kinder wünschten sich dabei mehr Spaß beim Wandern. Dolores Bakos, Gemeinderätin und Vorständin von WIENXTRA: „Mit der Kinder- und Jugendmillion geben wir jungen Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit ihre Ideen für eine bessere Stadt einzureichen und mitzuentscheiden, was mit einer Million Stadtbudget geschieht. Die Rätselrallye an den Wanderwegen kommt vielen Familien zugute.“

Mit Holli der Natur auf der Spur!

Alles was man für die Schnitzeljagd entlang der Stadtwanderwege braucht ist ein Smartphone mit GPS-Funktion und die kostenlose Kinderaktiv-App, die es für Android- und Apple-Handys gibt. Und so einfach geht es: Spielbereich in der Kinderaktiv-App öffnen und den Wanderweg auswählen; auf der Karte den GPS-Startpunkt ansteuern; sobald man zum Standort gefunden hat, öffnet sich das Rätsel. Nachdem das Rätsel gelöst ist, verrät die App den Standort, bei dem sich die nächste Aufgabe freischaltet.





Wer zum Beispiel die Schnitzeljagd beim Stadtwanderweg 9 im Grünen Prater anstrebt, genießt eine erlebnisreiche Tour für die ganze Familie. Die Wanderung führt vom Praterstern bis in die Freudenau und es gibt einiges zu entdecken. Zahlreiche Bewegungs- und Abenteuerspielplätze, wie zum Beispiel die Prater-Ranch auf der Jesuitenwiese laden zum Spielen in der Natur ein. Die Schnitzeljagd entlang des Stadtwanderwegs 9 hat insgesamt 20 Aufgaben auf einer Wegstrecke von insgesamt 13 km. Wer mindestens 14 Aufgaben löst erhält den Wandersticker in der Kinderaktiv-App freigeschalten.

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA: „In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA gibt es schon länger einen tolles digitales Stickeralbum mit Rätseln und Schnitzeljagden. Nun gibt es auch für die Wiener Stadtwanderwege eine spannende Challenge für unterwegs mit der ein Wandererlebnis noch attraktiver wird.“



Vielwandern wird mit der Kinderaktiv-App belohnt: Wer mit der Kinderaktiv-App mindestens 3 Wanderungen schafft, erhält einen silbernen Wandernadel-Sticker, wer 7 bewältigt, schaltet sich den goldenen Wandernadel-Sticker frei und wer 20 Stadtwanderwege beschritten hat, bekommt den Wandernadel-Sticker in Platin.



Mehr Erleben mit der Kinderaktiv-App

Abseits von der Schnitzeljagd entlang der Wiener Stadtwanderwege gibt es im Spielbereich der Kinderaktiv-App von WIENXTRA zahlreiche weitere Rätsel. Darüber hinaus ist das gesamte Kinderaktiv-Programm sowie alle Aktionen vom WIENXTRA Ferienspiel mit der App abrufbar, d.h. ein buntes Programm an günstigen oder kostenfreien Naturerlebnissen, Sportangeboten, Theater- & Kinoaufführungen, Mitmachaktionen in Museen und vielen weiteren Aktivitäten für Familien, die ihre Freizeit abwechslungsreich und kostengünstig verbringen möchten.



Foto: Christoph Liebentritt