Sieben neue Spielplätze im PEPPA PIG Park

Die verspielte Welt von PEPPA PIG und die Kreativität von LEGO® DUPLO® kommen zusammen, im PEPPA PIG Park Günzburg.



Nach der neuesten Enthüllung von „LEGO DUPLO PEPPA PIG“ ist der Park stolz, eine eigene exklusive Attraktion vorzustellen: Die LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone. Pünktlich zu Pfingsten 2024 können Familien in die Welt des beliebten Schweinchens Peppa eintauchen. Ab Mitte Mai erkunden PEPPA PIG Fans dann das Baumhaus des kleinen Schweinchens, fahren auf Opa Kläffs Piratenboot mit und hüpfen über den Matschpfützen-Spielplatz.

Eines der vielen Highlights des PEPPA PIG Parks in Günzburg ist die LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone. Ein einzigartiges Erlebnis, exklusiv im PEPPA PIG Park Günzburg. Hier können Kinder ihre eigenen Peppa-Geschichten mit LEGO DUPLO kreativ zum Leben erwecken. Bereits am Eingang laden Peppa und ihre Freundin Luzie kleine Gäste zu einem unvergesslichen Fotoerlebnis ein. Perfekt für ein Erinnerungsfoto, das garantiert einen Ehrenplatz im Kinderzimmer bekommt.

LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone: Erschaffe deine eigene Peppa Geschichte

Das Herz der LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone ist der Bau-Bereich. Auf zwei großen Bautischen sind sechs liebevoll mit LEGO DUPLO gebaute PEPPA PIG Szenen der beliebten TV-Serie zu bestaunen. In Peppas Haus wird eine Geburtstagsparty gefeiert, Mama Wutz geht einkaufen und Opa Wutz hat für Peppa ein LEGO DUPLO Baumhaus gebaut.



Auf dem zweiten Bautisch geht es auf fantasievolle Ausflüge. Peppa ist campen im Wald, baut mit Schorsch in den Bergen einen Schneemann und macht Urlaub am Meer. Mit LEGO DUPLO erweitern kleine Baumeister Peppas bunte Welt für endlosen Bauspaß. So erschafft jedes Kind in der LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone eine ganz eigene Peppa Geschichte.

Spielerisches Lernen, Klettern und in Matschpfützen Springen

Im PEPPA PIG Park dreht sich alles um spielerisches Lernen, Interaktion und Entdeckung. Die Spielplätze bieten mehrere Aktivitäten, bei denen die Kleinen selbstbewusst die Welt erkunden und viele neue Abenteuer erleben können.

Matschpfützen-Wasserspielplatz – Eine oinktastische Zeit mit Peppa und Schorsch, die ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: in „Matschpfützen“ auf und ab springen. Dieser Spielbereich hat sprudelnde Brunnen, Wasserrutschen und andere Überraschungen. Super spaßig, spritzig und perfekt für heiße Tage.

Peppas & Schorschs Räderspaß – Mach eine lustige Fahrt mit Peppa und Schorsch um eine schöne Berglandschaft.

Opa Kläffs Sandspielplatz – Baue deine eigene Sandburg und suche verborgene Schätze auf der Pirateninsel.

Schorschs Burg – Entdecke Schorschs Burg und entdecke die Geheimnisse des Labyrinths.

Peppas Baumhaus – Klettere in Peppas Baumhaus, dann rutsche nach unten für noch mehr Spielspaß.

Luisa Löffels Spielplatz – Erkunde Luisa Löffels Spielplatz hüpfend, krabbelnd oder hoppelnd und finde alle Möglichkeiten, um in den Kaninchenbauen zu spielen

Auf zur Kirmes – Treffe Peppa und ihre Freunde für ein Kirmes-Abenteuer voller kostenloser Spiele und Fahrattraktionen, einschließlich Peppas Ballonfahrt. Ein sanfter Flug mit herrlicher Aussicht auf den PEPPA PIG Park.

Von den Matschpfützen bis zur LEGO DUPLO PEPPA PIG Playzone – Ab Pfingsten 2024 wird es eine neue Welt voller Abenteuer und Kreativität direkt neben dem LEGOLAND® Deutschland Resort geben. Auf den sieben Spielplätzen und fünf Fahrgeschäften, wie der Pappa Wutz Achterbahn, können Kinder spielerisch ihre ersten Freizeitparkerfahrungen sammeln.



Diese für Deutschland einzigartige Mischung aus Spielmöglichkeiten und Fahrgeschäften für Vorschulkinder machen den Park zu einem Muss für alle PEPPA PIG Fans und Familien, die ein unvergessliches Erlebnis suchen. Im PEPPA PIG Park gibt es für jeden etwas zum Lachen, Spielen und Spaß zu haben.



Foto: PEPPA PIG Park