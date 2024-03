Die Osterferien auf Schloss Hof erleben

In der Osterwoche freut sich Schloss Hof auf viele Besucher, die am kunterbunten Ferienprogramm – mit Osterbastelwerkstatt, Ostereiersuche, Kasperltheater und vielem mehr – teilnehmen.

Auf Schloss Hof wird von Samstag, den 23.3 bis Montag, den 1.4.2024 ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm geboten. Osterspaß ist garantiert.



Die Osterbastelwerkstatt steht täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr für die kleinen Gäste offen. Hier können Geschenke fürs Osternest gezaubert werden. Im Streichelzoo freut sich der erste tierische Nachwuchs des Jahres auf Besuch. Darüber hinaus sorgen der Abenteuerspielplatz, der Laufradparcour und die Holzkugelbahn sowie Erlebnispfade im Gutshof für spannende Abenteuer.

An den Samstagen, Sonn- und Feiertagen hoppelt von 13:00 bis 16:00 Uhr der Osterhase über das Schlossgelände und verteilt kleine Überraschungen.



Von 14:00 bis 16:00 Uhr können die kleinen Gäste zum Ponyreiten oder zur Ponypflege im Stall (bei Schlechtwetter) vorbeikommen. Im Gutshof spielen heimische Musikgruppen auf.

An den Sonntagen (24. und 31.3.) findet um 13:00 Uhr die Familienführung „Eine Zeitreise ins Barock“ statt – eine Schlossführung mit Barockkostümanprobe für die kleinen Besucher.

Am Osterwochenende (30.3 bis 1.4.) machen sich alle auf die Suche nach dem goldenen Ei. Dabei geht es darum, unter den vielen versteckten, bunten Ostereiern das goldene Ei zu finden, um an das Lösungswort zu kommen – Osterüberraschung inklusive!



Ein weiteres Highlight für die Kleinen am Ostermontag, dem 1.4., ist der Besuch bei Kasperl & Co. Jeweils um 13:00 und 15:30 Uhr wird das Stück „Der falsche Hase“ aufgeführt. Flo Mayer verzaubert am Ostersonntag, dem 31.3, jeweils um 13:00 und um 15.30 Uhr mit einer Zaubershow (€ 3 pro Person, Online-Ticket erforderlich).

Aber auch für Erwachsene gibt es ein abwechslungsreiches Programm: Auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden startete am 9.3. die neue Sonderausstellung 2024 – Imperiale Hochzeiten.



Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H./Michal Cilc