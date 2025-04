Einen Frühling voller Spaß und Kultur erleben

Ein in der ganzen Welt bekanntes kulturelles Highlight wartet auf Besucher:innen: das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker findet am 13.6. im Schlosspark von Schloss Schönbrunn statt.



Auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden lohnt sich nicht nur der Besuch der Sonderausstellung „Der Eugen hinter dem Prinzen“. Im abwechslungsreichen Programm ist für alle etwas dabei: Neben den beliebten Führungen durch den Barockgarten, erfahren Interessierte bei den Workshops “Mit Esel kann man Pferde stehlen“ (am 25.5.) und „Die Zügel in die Hand nehmen“ (am 27.4.) Wissenswertes über die tierischen Bewohner:innen von Schloss Hof. Am 10. und 11.5. steht die Pferdeshow unter dem Titel „Magie der Elemente“ auf dem Programm. Ein bunter Tanz in den Mai ist das Maibaumfest am 1.5.



Ein weiteres Kultur-Highlight im Marchfeld sind die Konzerte der Philharmonie Marchfeld am 18.5. und 7.6. sowie im Herbst am 14.9. und 12.10.2025.

Das Möbelmuseum Wien steht 2025 unter dem Jahresschwerpunkt „Routen“. Die neue Sonderausstellung „Josef Frank und die anderen. Neue Möbel 1920-1940“ widmet sich dem modernen Möbeldesign der Zwischenkriegszeit in Österreich. Anlässe für den Themenschwerpunkt sind der 140. Geburtstag des Architekten Josef Frank und das 100-jährige Jubiläum der Gründung des Wiener Einrichtungsunternehmens Haus & Garten. Begleitend findet jeden 3. Sonntag im Monat und an Feiertagen um 15:00 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung statt.



Auf der Galerie des Möbelmuseum Wien wird bis 31.8. die Objektschau „Japanisches Porzellan am Kaiserhof in Wien“ gezeigt. Sie beleuchtet die Geschichte des kontinuierlichen Interesses der Kaiserfamilie an japanischem Porzellan, beginnend mit Karl VI., und präsentiert hochwertigste Export-Porzellane des frühen 18. Jahrhunderts. Auch finden zahlreiche Sonderführungen wie „Von Danhauser bis Thonet“ (20.4.) oder „So lebten die Habsburgerinnen“ (11.5.) statt.



Besucher:innen, die das Möbelmuseum Wien auf exklusive Weise erleben möchten, haben die Möglichkeit, eine Privat- oder Abendführung zu buchen. Zudem können verschiedene Arten von privaten Veranstaltungen im Möbelmuseum organisiert und durchgeführt werden. Infos und Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für all jene, die auf den Spuren von Kaiserin Elisabeth wandeln wollen, bietet das Sisi Museumveine täglich stattfindende Museumsführung an.

Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn begeistert die Kinder-Themenführung „Ein Tag als Kaiserkind“. Kleine Besucher:innen erhalten spannende Einblicke in den Alltag kaiserlichen Nachwuchses.



Die kleinen Besucher:innen können ihren Geburtstag im Kindermuseum, im Schloss oder im Schlosspark feiern. Alle Angebote sind hier zu finden. Aber auch rund um den Muttertag (10.5.) ist im Kindermuseum so einiges los. Poldis Kreativwerkstatt hat geöffnet und am 18.5. feiert Poldiseinen Geburtstag.

Ort: Schloss Schönbrunn, 1130 Wien,

www.schoenbrunn.at



Öffnungszeiten: Schlosspark täglich 6:30 Uhr bis 20 Uhr (Öffnungszeiten variieren), Kindermuseum Schloss Schönbrunn tägl. 10 – 17 Uhr, Schloss Schönbrunn 8:30 Uhr – 17.30 Uhr

Eintritt und Tickets Schloss Schönbrunn. Eintritt Gartenattraktionen „Exklusivgärten Schönbrunn): Erwachsene € 15, Kinder (6–18 Jahre) € 10 (Exklusivgärten Schönbrunn – Kombiticket). Tickets sind an der Kassa und online unter www.imperialtickets.com erhältlich.

TIPP: Mit dem Classic Pass alle Gartenattraktionen im Schönbrunner Schlosspark und das Schloss Schönbrunn mit einer Preisersparnis von 30 Prozent im Vergleich zu Einzeltickets erkunden. Der Classic Pass ist an der Kassa und online unter www.imperialtickets.com erhältlich.





Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1,

www.schlosshof.at



Öffnungszeiten Sommersaison täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt Schloss Hof inklusive Schloss Niederweiden: Erwachsene € 24,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 13,50 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 61,50 Aufpreis Führungen: Erwachsene € 5,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,50. Aufpreis Spezialführungen: Erwachsene € 10,00; Kinder (6–18 Jahre)

€ 10,00. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 49,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 28,00.

Ort: Möbelmuseum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wien, www.moebelmuseumwien.at



Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10:00 bis 17:00 Uhr.

Eintritt Erwachsene € 18,00 / Studierende (19–25 Jahre) € 11,00 / Senior:innen (60+) € 13,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 11. Aufpreis Führung: Erwachsene und Kinder € 5,00. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar. Die Jahreskarte ist an der Kassa im Möbelmuseum erhältlich. Kosten: € 39,00Ort: Sisi Museum, Hofburg – Michaelerkuppel, 1010 Wien, www.sisimuseum-hofburg.at



Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 17:30 Uhr. Letzter Einlass ist um 16:30 Uhr.Eintritt: Erwachsene € 20 / Studierende (19–25 Jahre) € 18,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 12,00. Aufpreis Führung: Erwachsene und Kinder € 5,00. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.



Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H._Severin Wurnig