Amazon Nikolaushelfer Aktion am Weihnachtsmarkt

Am 4. Dezember können Kinder beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, direkt neben dem großen Weihnachtsbaum, gut erhaltenes Spielzeug spenden und erhalten dafür ein gratis Nikolaussackerl, solange der Vorrat reicht.



Die prominenten Nikolaushelfer, Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog sowie Kabarettist, Comedian und Social Media -Media-Entertainer Dr.Bohl nehmen die Spielzeug-Spenden persönlich entgegen, geben Autogramme, posieren für Selfies und helfen, den Gedanken des Teilens lebendig zu machen.

Anschließend übergeben die Nikolaushelfer die gesammelten Spielsachen gemeinsam mit neuen Geschenken von Amazon im Wert von 5.000 Euro an die Mutter-Kind-Häuser der St. Elisabeth-Stiftung. So wird die symbolische Geste zu echter Unterstützung für Familien in schwierigen Lebenslagen.



Die Geschenke werden im Rahmen einer Volunteering-Aktion liebevoll von Amazon Mitarbeiter:innen aus den Verteilzentren in Wien eingepackt. Der Transport erfolgt über die Initiative „Amazon Local Good“ mit der Amazon karitativen Einrichtungen kostenlos Logistikressourcen zur Verfügung stellt– damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Bei gutem Wetter sorgt im Anschluss an die Spendenaktion am 4. Dezember Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit einem kostenlosen Mitmach-Adventskonzert für festliche Stimmung am Wintermarkt Schloss Schönbrunn.



Das Amazon Nikolaushelfer-Programm verbindet somit Unterhaltung mit sozialem Engagement und macht den Gedanken des Teilens für Kinder erlebbar.

„Kinder zu Nikolaushelfern machen – und damit Freude schenken“

„Kinder selbst zu Nikolaushelfern werden zu lassen, sie dabei zu belohnen und ihnen zugleich ein schönes Adventerlebnis zu bieten – das ist eine wunderbare Möglichkeit, den Gedanken des Heiligen Nikolaus kindgerecht weiterzugeben.“, sagt Yorck von Mirbach, Country Leader Amazon. “Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal die St. Elisabeth-Stiftung mit einem Nikolausfest zu unterstützen, danken unseren prominenten Helfern und freuen uns auf viele leuchtende Kinderaugen.“

„Ich bin jetzt schon das dritte Mal als Nikolaushelfer dabei – und ehrlich gesagt, ich freue mich jedes Jahr darauf“, sagt Fußballlegende Toni Polster. „Wenn man sieht, wie sich die Kinder in den Mutter Kind Häusern freuen und ganz aus dem Häuschen sind vor Aufregung – das berührt einfach. Das ist der echte Geist der Weihnachtszeit.“

Andi Herzog, der dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist, ergänzt: „Dass der Toni eigentlich selbst garnicht immer so brav war, das müssen die Kinder dabei ja nicht so genau wissen. “

„Ich freue mich schon sehr darauf, auch noch gemeinsam mit den Legenden Toni Polster und Andi Herzog ein besonderes Nikolausfest für Kinder zu bereiten. Verkleiden und in unterschiedliche Rollen schlüpfen finde ich sowieso immer sehr lässig, wenn ich diese eigene Freude dann auch noch für einen guten Zweck teilen kann, ist das natürlich eine super Geschichte“, so Paulus aka Dr.Bohl, der heuer als jüngster Nikolaus im Einsatz ist.

Wichtige Informationen:

Alle Informationen zur Aktion: amazon.at/nikolaushelfer

Amazon Nikolaushelfer-Aktionstag: 4. Dezember 2025, Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien

4. Dezember 2025, Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien Spendenaktion&Promi-Nikolos: 14:30-16:00 Uhr

14:30-16:00 Uhr

Mitmach-Adventskonzert mit Bernhard Fibich, 16:00 Uhr

Bernhard Fibich, 16:00 Uhr Prominente Nikolaushelfer: Toni Polster, Andi Herzog, Dr.Bohl

Gesucht werden: Spielzeugspenden für die Mutter-Kind-Häuser der St. Elisabeth-Stiftung: Lego, Playmobil, Eisenbahnen, Autos, Lernspiele, Bücher, Scooter, Fußbälle, Tischtennis- & Badminton-Sets, Springseile, Rollenspiele (Arztkoffer, Puppenküche). Keine gebrauchten Kuscheltiere, Brettspiele oder Computerspiele.



Foto: Maximilian Lottmann