Ein Schulskikurs für alle: ÖBB S’COOL zeigt, wie es geht

Skifahren ist Teil der österreichischen Identität, ein Volkssport, der Generationen geprägt hat.



Heute lautet die unbequeme Frage oft: Wird Skifahren zum Luxus – und bald nur noch einer kleinen Elite vorbehalten sein? Einerseits gibt es die Preisdebatte, andererseits gibt es in den Skigebieten ein Rekordergebnis nach dem anderen. Skifahren und Wintersport boomen also weiterhin. „Wir beobachten seit Jahren, dass es für viele Familien mit Kindern im Schulalter oft große Herausforderungen bei der Finanzierung des Schulskikurses gibt. Und: Immer weniger Lehrer:innen können den Skisport selbst unterrichten, kostenintensive Skilehrer:innen werden benötigt.



In Summe erreichen Schulskikurse heute rasch 700 Euro pro Schüler:in. Für Familien mit mehreren Kindern ist das kaum zu stemmen – vor allem dann, wenn die Eltern selbst nicht Skifahren und den Nutzen nicht mehr erkennen. Und genau dafür haben wir mit ÖBB S’COOL die Lösung gefunden“, so Julia Verhounig, Veranstalterin von ÖBB S‘COOL. „Österreich ist eine Wintersportnation. Bewegung und Sport in der Natur zu genießen, sehen wir auch als gesundheits- und gesellschaftspolitisch als einen wichtigen Grundstein. Deshalb wollen wir mit unserem seit über zwei Jahrzehnten bewährtem Modell dazu beitragen, dass sich alle Schulen und aller Eltern einen Schulskikurs für ihre Kinder leisten können“, so Verhounig weiter.

Genau hier setzt ÖBB S’COOL an. Mit rund 1.500 Schüler:innen ist es der größte Schulskikurs Österreichs und ein klares Gegenmodell zur schleichenden Elitisierung des Skisports. Das Konzept macht dank der starken Partnerschaften mit der Kärnten Werbung und den ÖBB Wintersport wieder zugänglich, leistbar und zeitgemäß: Top-Skigebiet, professionelle Betreuung, nachhaltige An- und Abreise sowie ein attraktives Rahmenprogramm – alles in einem Paket.

Von 15. bis 20. März erleben die Schüler:innen am Nassfeld in Kärnten Wintersport auf höchstem Niveau. Mit einem Gesamtpreis von EUR 519,- inklusive Organisation, Unterkunft, Verpflegung, Skilehrer, Liftpass, Leihmaterial und Rahmenprogramm, das durch Partner wie Coca-Cola, Kelly’s, Bank Austria, Flughafen Wien und Intersport unterstützt wird, ist ÖBB S’COOL ein echtes Entlastungspaket für Eltern und Schulen – und ein starkes Signal gegen die soziale Auslese im Wintersport.

Dr. Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG: „Die ÖBB‑Wintersportangebote stehen für nachhaltige und komfortable Mobilität in Österreichs Skigebiete. Besonders hervorzuheben ist ÖBB S’COOL, der größte Schulskikurs Europas – rund 1.500 Jugendliche nehmen jährlich an dieser Veranstaltung teil. Wir als ÖBB leisten mit einer zuverlässigen und klimafreundlichen Anreise per Bahn und Bus einen wichtigen Beitrag dazu, nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen und gleichzeitig ein einzigartiges Wintersporterlebnis zu ermöglichen.“

„Wenn junge Menschen den Skisport nicht mehr kennenlernen, verliert Österreich langfristig nicht nur seinen sportlichen Nachwuchs, sondern auch einen wesentlichen Teil seiner alpinen Identität. Volle Pisten heute dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gezielte Initiativen braucht, um Wintersport für die nächste Generation leistbar und zugänglich zu halten. Während andere die Augen schließen und abwarten was passiert, packt das Nassfeld – von den Bergbahnen über die Unterkünfte bis hin zur Kärnten Werbung – gemeinsam mit uns wirklich an“ so Julia Verhounig, Veranstalterin von ÖBB S’COOL abschließend.

FACTBOX

15.-20.03.2026

1.500 Oberstufen-Schüler:innen

Preis 2026: 519 EURO pro Person

Ort: Nassfeld-Hermagor mit 110 Pistenkilometern

Die inkludierten Leistungen im Überblick:

5 Übernachtungen mit Vollpension

4 ½ Tage Skipass

Professionelle Ski- & Boarderlehrer:innen

Ski- & Board-Leihmaterial (volles Set inkl. Skihelm)

Alternativprogramm im Schnee für Nicht-Skifahrer

Rahmenprogramm wie Fackel- und Schneeschuhwandern, Rodeln u.v.m.

Teilnahme am Talentewettbewerb, Abschlussrennen mit Preisgeld für die Gewinnerschule uvm.



Foto: El Shaddai photography