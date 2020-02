Bügeln kann auch Spaß machen

Mit der SIS 9870 bringt Grundig eine neue Dampfbügelstation auf den Markt, die wirklich viel zu bieten hat. Ob Bügelmuffel oder -liebhaber, Gelegenheits- oder Vielbügler, Mann oder Frau – mit ihr macht das Glätten einfach allen Spaß.

Bügeln ist eine Tätigkeit, die kaum jemanden wirklich kalt lässt. Viele sehen darin eine sehr ungeliebte Haushaltstätigkeit, wie zahlreiche Umfragen immer wieder belegen. Für viele andere steht jedoch die meditative, entspannende Wirkung des Bügelns im Vordergrund. Durch die wiederholenden Bewegungen werde der Kopf wieder frei und somit Stress abgebaut. Auch bei akuten Schlafstörungen wird mittlerweile Bügeln als brauchbare Ablenkung gesehen. Statt dem krampfhaften Versuchen wieder einzuschlafen, solle man lieber aufstehen und sich mit Bügeln ablenken. Waren es lange Zeit Frauen, die die Hemden ihrer Männer bügelten, so ist das in den letzten Jahren nicht mehr immer so. Männerportale machen sich fürs Bügeln stark, männliche Blogger beschwören in ihren Blogs das tägliche Bügeln eines Hemds und Volkshochschulen bieten Workshops zum Thema „Bügeln für echte Männer“.

Wie immer man oder frau zum Bügeln steht, es braucht dafür das richtige Eisen, das einfach allen Ansprüchen gerecht wird. Wer schnell und wirkungsvoll zu einem knitterfreien Ziel kommen möchte, der beschleunigt seine Bügel-Session am besten mit dem Einsatz von Dampf, denn feucht-warme Wäsche lässt sich wesentlich leichter glätten als trockene. Ideal dafür sind Kompaktbügelstationen, wie die SIS 9870 von Grundig. Denn mit ihr haben selbst nicht so begeisterte Bügler an großen Wäschebergen noch die glatte Freude.







Smartes Bügeln …

Welche Temperatur braucht das Satin-Hemd und welche Dampfeinstellung ist für ein Stoffkleid am besten geeignet? Mit dem Smart Mode entfällt das umständliche Nachschauen auf dem Etikett und das Sortieren der Wäsche, denn die Dampfbügelstation SIS 9870 wählt für jede Textilie ganz von selbst die optimale Temperatur- und Dampfdruckeinstellung und sorgt so für ein perfektes Ergebnis. Sollte es jedoch mal anders gewünscht werden, kann man die Einstellungen auch manuell vornehmen. Auf der Unterseite sorgt die Cross Steam® Keramiksohle mit kratzfester Titan-Beschichtung für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und über die optimal angeordneten Dampföffnungen wird die Wäsche reibungslos und schonend geglättet.

… mit voller Power

Die Zeiten der langen Aufheizvorgänge sind vorbei: Dank ihrer 2.800 Watt starken Leistung ist die Dampfbügelstation innerhalb von nur zwei Minuten einsatzbereit und bietet genug Dampfdruck, um Kleidung effektiv und unkompliziert zu glätten. Mit einem kontinuierlichem Dampfaustritt von bis zu 130 g pro Minute sowie einem Dampfstoß von bis zu 450 g pro Minute sind selbst hartnäckige Falten schnell verschwunden.

Damit dem Bügeleisen der Dampf nicht ausgeht, lässt sich der 1,8 Liter XL-Wassertank abnehmen und ohne Unterbrechung auffüllen.

Sollte man beim Bügeln selbst einmal unterbrochen werden, ist auch das mit der SIS 9870 kein Problem, denn die Dampfbügelstation schaltet sich nach zehn Minuten Nichtverwendung automatisch ab. Auch die Reinigung der SIS 9870 geht mit dem Calc-Defense Entkalkungssystem ganz einfach: Es muss nur ein Verschluss zum Entkalken geöffnet werden, wodurch das Wasser und die Kalkpartikel leicht entleert werden können. Und dank

der Funktion Smart Clean gibt die Station ein optisches Signal, sobald die Dampfbügelstation entkalkt werden muss.

„Als bekennender Bügelliebhaber hat mich die SIS 9870 voll und ganz überzeugt. Sie ist ein Gerät mit smarten Features, das ganz von selbst erkennt, welche Temperatur und welcher Dampfdruck benötigt werden. Auch nicht so begeisterte Gelegenheitsbügler werden an der einfachen Handhabung und den schnellen und glatten Resultaten einfach ihre Freude haben“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich.







Preis und Verfügbarkeit

Die Grundig Dampfbügelstation SIS 9870 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 369,00 Euro im Handel erhältlich. Grundig gewährt insgesamt drei Jahre Herstellergarantie.

Produktmerkmale SIS 9870

· Leistungsstarke 2.800 Watt

· 7,2 Bar Dampfdruck, sehr starke Dampfleistung, optimal auch für Vertikaldampf.

· Professionelle Dampfleistung mit bis zu 130 g / Min. kontinuierlichem Dampfaustritt.

· Bis zu 450 g / Min. Dampfstoß

· Abnehmbarer 1,8 Liter XL-Wassertank ermöglicht permanentes Nachfüllen ohne Unterbrechung.

· Smart Mode: Von Seide bis Leinen – mit optimaler Temperatur- und Dampfeinstellung können alle bügelbaren Textilien einfach und schnell geglättet werden. Manuelle Temperatur- und Dampfdruck-Einstellung ebenfalls möglich.

· Cross Steam® Sohle: Optimal angeordnete Dampföffnungen glätten und pflegen die Wäsche in einem Zug. Die ultraleistungsstarke Keramik-Bügelsohle mit extrem kratzfester Titan-Beschichtung ermöglicht schnelles und dauerhaft reibungsfreies Bügeln.

· Schnellaufheizend – einsatzbereit in nur 2 Minuten.

· Automatische Abschaltung nach 10 Min. Nichtbenutzung.

· Calc-Defence: Einfache Kalkreinigung des Bügeleisens durch Öffnen des Verschlusses zum Entkalken und Entleeren des Wassers.

· Smart Clean – optisches Signal, wenn die Dampfbügelstation entkalkt werden muss.

· 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche.

· Farbe: Violett / Schwarz / Silber

Foto: Grundig / Elektra Bregenz AG



