Smartes Reiseequipment für Kinder

Der erste gemeinsame Urlaub mit Kind steht bevor – doch mit Koffer packen allein ist es längst nicht getan. An was muss gedacht werden, damit auch die kleinsten Familienmitglieder im Urlaub perfekt ausgestattet sind?



Stokke® bietet die ideale Reisekollektion, um den Urlaub mit Kind in vollen Zügen genießen zu können. So wird die Reise für die gesamte Familie zum Abenteuer erster Klasse.

Stokke® bietet eine Vielzahl an durchdachten Produkten, die das Reisen mit Babys und kleinen Kindern erleichtern und zum einmaligen Erlebnis werden lassen. Die Stokke® Reisekollektion umfasst Produkte für verschiedenste Bereiche, fördert wie alle anderen Produkte die Bindung zwischen Eltern und Kind und ermöglicht einfaches und bequemes Reisen.

Die Jet Kids BEDBOX™ und der CREW BACKPACK™ – auf einen Blick

Die BedBox™ ist der einzige multifunktionale Kinderkoffer – geeignet zum Aufsitzen, als Handgepäck und als Reisebett! Er bietet viel Raum für alles, was das Kind unterwegs braucht.



Als Aufsitzkoffer bringt er Eltern und ihre Kinder stressfrei von A nach B. Im Flugzeug, Zug oder auf der Fähre kann der Sitzplatz mithilfe der BedBox™ in fünf einfachen Schritten in einen komfortablen Schlafplatz für die Kleinen verwandelt



Red Dot Winner: Crew BackPack™ – der Jet Kids Rucksack zur BedBox™

Das Design des Crew BackPack™ hat soeben die Auszeichnung Product Design 2021 im Rahmen der jährlich vergebenen Red Dot Awards erhalten. Der vielseitige Crew BackPack™ ist ideal für kurze Ausflüge und längere Reisen – vom kurzen Parkbesuch über tägliche Schulbesuche bis zu längeren Ferienaufenthalten.



Das Volumen des Rucksacks lässt sich um zwei Liter erweitern, sodass alles hinein passt, was der Nachwuchs unterwegs benötigt. Das widerstandsfähige, wasserabweisende Material hält Wind und Wetter stand und das integrierte ausziehbare Polster bietet extra Komfort.



Das BedBox™ + Crew BackPack™-Reiseset ist ideal für Familienurlaube. Kinder lieben die BedBox™, die mit 23 Litern viel Platz bietet.



Auf der komfortablen Matratze können sie sich erstklassig ausruhen. Besonders praktisch: der Crew BackPack™ kann an die BedBox™ angehängt und bei Nichtgebrauch in ihr verstaut werden.







Der praktische Stokke® Clikk™ Hochstuhl

Mit dem Stokke® Clikk™ Hochstuhl werden Mahlzeiten kinderleicht, denn er ist vollkommen unkompliziert in der Handhabung und äußerst pflegeleicht. Zudem lässt er sich in einer Minute und ganz ohne Werkzeug zusammenbauen.



Bei Bedarf kann der Hochstuhl, dank der abnehmbaren Beine, platzsparend und bequem verstaut oder in der separat erhältlichen Stokke® Clikk™ Travel Bag überallhin mitgenommen werden. Für seine Funktionalität und sein schönes, zeitloses Design mit den runden Konturen gewann er den Red Dot Design Award 2020 „Best of the Best”.



Der Stokke® Clikk™ Hochstuhl ist in vier beliebten Farben erhältlich und so leichtgewichtig, dass er drinnen wie draußen nach Bedarf eingesetzt werden kann. Alles in einem einzigen Komplettpaket: Hochstuhl, Sicherheitsgurt und Tray. Er eignet sich für Babys und Kinder ab 6 Monate bis 3 Jahre. Die verstellbare Fußstütze bietet Komfort in jeder Phase.







Stokke® iZi Go Modular X1 i-size by BeSafe – die leichte und sichere Autoschale

Der Weg in den Urlaub beginnt entspannt mit der Stokke® iZi Go by BeSafe. iZi Go ist kompatibel mit dem neuen Stokke Xplory X, an dem er leicht und ohne zusätzlichen Adapter befestigt werden kann.



Babyschale und Autositz sind alles, was man braucht, um störungsfrei unterwegs zu sein. Sie sind gepolstert, super komfortabel und schützen das Baby optimal.Geeignet ist der Autositz für Babys bis circa 12 Monate (40–75 cm Körpergröße). Sie kann ganz einfach vom Kinderwagen abgenommen und für die Fahrt im Auto befestigt werden.



Die Stokke® iZi Go by BeSafe ist einfach zu montieren und bietet dem Kind maximalen Komfort durch optimale Polsterung, einen höhenverstellbaren Sicherheitsgurt und Babyeinlagen für Neugeborene. BeSafe Newborn Hugger™ und Kopfpolster geben dem Babyköpfchen ergonomisch korrekten Halt und Schutz.

Im aktuellen Testurteil «sehr empfehlenswert»: Bei einem aktuellen, internationalen Test bei dem viele gängigen Kindersitze für Autos getestet wurden, erreichte Stokke izi Go Modular by BeSafe „gut“ und den 3. Platz. (Konsument / ÖAMTC, Mai 2021).

Stokke® Flexi Bath – die faltbare Badewanne

Flexi Bath ist die flexible Badewanne für Kinder von 0-4 Jahre. Die faltbare Wanne ist durch ihr platzsparendes Design und ihre praktische Handhabung optimal für unterwegs ebenso wie für zu Hause.



Die zusätzlich erhältliche Babystütze gibt dem Neugeborenen sicheren und bequemen Halt.

Stokke® MyCarrier – die 3-in-1 ergonomische Bauch- und Rückentrage mit variablen Sitzoptionen

Die MyCarrier Babytrage wächst mit dem Kind mit – ohne Abstriche bei Komfort und Ergonomie für das Baby und die Eltern. Individuell verstellbar für optimalen Halt und ultimativen Komfort aus sicheren, funktionalen Materialien: Baumwolle und atmungsaktivem Netzgewebe.



Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Im MyCarrier können Eltern ihre Kleinen gleich nach der Geburt bis zu einem Alter von drei Jahren tragen. Als Bauchtrage bietet sie zwei Optionen: das Kind kann hier von Geburt an mit dem Gesicht zur Mutter getragen werden oder mit dem Gesicht nach vorne ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind seinen Kopf alleine halten kann.



Als Rückentrage bietet die Babytrage die Möglichkeit, dass das Kind nach vorne schauend in der Babytrage sitzt. Vom International Hip Dysplasia Institute und medizinischen Fachleuten als hüftfreundliche Babytrage anerkannt.







Stokke® PramPack – der Kinderwagenschutz

Ob mit dem Auto oder im Zug oder Flugzeug - im Stokke® PramPack kommt der Kinderwagen sicher und intakt am Ziel an. Das PramPack wurde von Fluggesellschaften getestet und eignet sich für die meisten Kinderwagen.



Nach der Ankunft lässt es sich ganz einfach zusammenrollen und verstauen.

Über Stokke® – Designed to be Closer™

Gegründet 1932 in Ålesund, Norwegen, stellte Stokke zunächst hochwertige Möbel her. Das erste Kinderprodukt wurde 1972 eingeführt. Seither verkaufte sich der legendäre Tripp Trapp® Stuhl über 11 Millionen Mal und ist bis heute ein Kernstück der Stokke-Kollektion.



Seit 2006 konzentriert sich Stokke ausschließlich auf die Entwicklung hochwertiger Kindermöbel und -ausstattungen. Hierzu zählen Hochstühle, Kinderwagen, Babytragen, Heimtextilien und Kinderzimmermöbel. Die Produkte fördern die Eltern-Kind-Bindung und sichern eine gesunde Entwicklung im Kindesalter. Das Unternehmen befand sich über drei Generationen hinweg im Besitz der Familie Stokke, bevor es 2014 von der in Belgien ansässigen Firma NXMH übernommen wurde, die vollständig zu NXC in Südkorea gehört.



Stokke vertreibt seine Produkte weltweit in über 70 Länder und verfügt über Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Asien.

