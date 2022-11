Große Entspannung für kleine Gäste

Entspannt euch, Kinder! Ob Fußmassage mit Organgenextrakt oder ein Ganzkörpertreatment mit Olivenöl, im Le Spa des vietnamesischen Alma Resort kommen ab sofort auch die kleinsten Gäste in den Genuss einer Wellness-Auszeit, denn das exklusive Le Spa bietet eine Auswahl an speziellen Kinder- und Jugendtreatments an. Ab sechs Jahren dürfen Kinder bei rund halbstündigen Behandlungen, die mit Früchten und Blüten angereichert werden und Rücksicht auf die sensible Kinderhaut nehmen, zur Ruhe kommen und können so das Spa-Erlebnis mit den größeren Geschwistern oder Eltern teilen.



Besonders beliebt ist das Ganzkörpertreatment mit sanften Massagebewegungen und angereichert mit Feuchtigkeit spendendem Olivenöl oder die Fußmassage mit Orangenextrakt für kleine Entdecker mit müden, kleinen Füßen.

Ob ein blumiges Fußbad, eine balinesische Massage oder eine revitalisierende Gesichtsbehandlung: Ältere Kinder und Jugendliche ab elf Jahren können aus der breiten Treatment-Palette der Erwachsenen aussuchen und gemeinsam mit den Eltern entspannen. Das Spa-Team passt jedes Treatment individuell auf das Alter und die Bedürfnisse der kleinen Gäste an. So kommen in den 13 Behandlungsvillen des Le Spa, die nach vietnamesischen Blumen wie der bekannten Lotusblüte benannt sind, Groß und Klein zur Ruhe und finden die perfekte (Familien)-auszeit vom stressigen Alltag!

Im Anschluss geht es dann wieder hinaus ins Resort: Toben im großen Wasserpark, eine Runde Mini-Golf spielen oder die Kraft der physikalischen Gesetze im Wissenschaftslabor des Alma Resort erforschen.

Über Alma Resort

Designadresse für Luxusreisende, Familien und Gourmets in Vietnam: Das ist das Alma Resort am feinen Sandstrand des Küstenortes Cam Ranh. Die geradlinigen Suiten sowie Villen mit bis zu drei Schlafzimmern und privatem Pool zeigen alle Richtung Meer und überzeugen durch ihr modernes Design. Das Türkisblau des Pazifiks spiegelt sich nicht nur in den Interior-Details wider, sondern zieht sich durch das gesamte Resort – immer mit Blick auf das Südchinesische Meer.



In insgesamt fünf Restaurants und vier Bars finden Gäste von handgemachtem Sushi, traditionellen Gerichten mit Meeresfrüchten bis hin zu klassisch-italienischer Küche und mediterraner Mezze direkt am Strand eine breite Auswahl. Der Alma Food Court gleicht einem asiatischen Streetfood-Markt, zusätzlich laden drei Bars zum Sundowner ein. Kinder und Familien kommen im Wasserpark, im hoteleigenen Kino, beim Minigolf spielen oder im einzigartigen Wissenschaftslabor mit seinen spektakulären Exponaten, spannenden wissenschaftlichen Experimenten und interaktiven Vorführungen ganz auf ihre Kosten während Paare und Honeymooner den Spa mit seinen 13 Behandlungsräumen, die Ruhe am Silent Pool oder das Kunst-Atelier samt zeitgenössischer Ausstellung genießen. Weitere Informationen unter www.alma-resort.com.



Foto: Alma Resort