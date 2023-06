Drucken

Drucken E-Mail Schwerpunkt Urlaub: Tipps zum Autofahren bei Hitze Die sommerlichen Temperaturen haben Österreich schon die ganze Woche fest im Griff. Der ARBÖ gibt Tipps, damit die Autofahrt bei extremer Hitze so angenehm wie möglich wird.



Viele Österreicherinnen und Österreicher haben schon sehnsüchtig auf höhere Temperaturen gewartet, allerdings ist extreme Hitze im Auto nicht nur unangenehm, sie kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb ist es wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Autofahren angenehmer und sicherer zu gestalten, insbesondere wenn eine längere Urlaubsfahrt auf dem Programm steht. Der ARBÖ hat nützliche Tipps gesammelt:



Frühzeitig planen: Die Fahrten möglichst in die kühleren Tageszeiten legen, wie zum Beispiel in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden. Dadurch kann der intensiven Mittagshitze entgangen werden und das Fahren ist angenehmer.

Schattige Parkplätze nutzen: Das Fahrzeug in schattigen Bereichen oder unter einem Sonnenschutz parken, um es vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Dadurch bleibt das Innere des Fahrzeugs kühler.

Längere Aufenthalte im parkenden Auto vermeiden.

Sonnenschutz verwenden: Sonnenschutzblenden oder Sonnenschutzfolien an den Fenstern verwenden, um die Einstrahlung von Sonnenlicht zu reduzieren. Dies hilft, die Temperatur im Fahrzeuginneren niedrig zu halten und schützt auch vor UV-Strahlung. Heruntergeklappte Sonnenblenden minimieren die Einstrahlung auf das Armaturenbrett.

Bevor man sich ins Fahrzeuginnere begibt, alle Fenster und Türen öffnen, um die aufgestaute Hitze herausströmen zu lassen. Auch den Kofferraum öffnen, so kann die heiße Luft noch besser entweichen.

Weiters sollten auch die ersten Minuten mit offenen Fenstern gefahren werden, falls dies möglich ist, und erst im Anschluss die Klimaanlage aktiviert werden .

Falls man eine automatisch geregelte Klimaanlage hat, sollte man jedenfalls die Steuerung auf „AUTO“ stellen und lediglich die gewünschte Temperatur einstellen .

Rechtzeitig Klimaanlage checken – eine Wartung sollte alle zwei Jahre durchgeführt werden, da sich Viren und Bakterien im Klimasystem ansammeln können bzw. die Kühlleistung bei nicht gewarteten Klimaanalagen nachlässt. In den österreichweit 90 ARBÖ-Prüfzentren kann eine Klimaanlagenwartung durchgeführt werden. Auf www.arboe.at gleich Termin für die Wartung vereinbaren!

Die Temperatur nicht zu stark herunterkühlen, da dies zu abrupten Temperaturwechseln zwischen Innenraum und Außenluft führen kann und den Körper belastet. Der Temperaturunterschied sollte nicht mehr als sechs Grad betragen.

Viel trinken: Ausreichend Wasser, ungesüßte Früchte- oder Kräutertees trinken, um den Körper hydratisiert zu halten. Durch das Schwitzen verliert der Körper innerhalb von nur einer Stunde bis zu drei Liter Flüssigkeit. Für lange Strecken gilt: Ausreichend Getränke mitnehmen. Koffeinhaltige Getränke sollten vermieden werden, da diese dehydrierend wirken können.

Fette, üppige Mahlzeiten vermeiden. Sie belasten den Körper und machen müde.

Angemessene Kleidung tragen: Lockere und atmungsaktive Kleidung wählen, die den Schweiß verdunsten lässt. Dunkle Farben vermeiden, da sie die Hitze absorbieren.

Kindersitze mit Tuch abdecken: Direkte Sonneneinstrahlung kann den Bezugsstoff aufheizen. Sicherheitshalber mit der Hand die Temperatur überprüfen, bevor das Kind reingesetzt wird.

Auch das Lenkrad sollte während dem Parken abgedeckt werden. Dadurch wird es nicht so heiß und es kann gleich nach dem Einsteigen angegriffen werden.

Pausen einlegen: Bei längeren Strecken regelmäßig Pausen einlegen, um sich auszuruhen und den Körper vor Überhitzung zu schützen. Diese Gelegenheit nutzen, um sich im Schatten abzukühlen, sich die Beine zu vertreten und Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Foto: Alessandro Pintus/Shutterstock Foto: Alessandro Pintus/Shutterstock Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 184 [option] => com_content [view] => article [catid] => 92 [id] => 5474 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 184 [option] => com_content [view] => article [catid] => 92 [id] => 5474 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )