Besinnliche Adventzeit im Stift Klosterneuburg Adventkranzsegnung, Adventmarkt, Advent-Konzerte, Turmführungen, Turmblasen, Kreativ-Workshops und vieles mehr im Stift Klosterneuburg.



Ein Ort. Tausend Geschichten. Besonders im Advent gilt dieses Motto des Stiftes Klosterneuburg. Seit über 900 Jahren ist das Stift an der Stadtgrenze Wiens ein Zentrum für Glaube, Wein und Kultur. Ein vielfältiges Programm für die ganze Familie sorgt dafür, dass Besucher in der Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung erleben und die Alltagshektik für einen Moment vergessen können.

Adventmarkt im Binderstadl 29. November bis 1. Dezember 2019

Im Binderstadl – gegenüber der Stiftskirche – findet am ersten Dezemberwochenende der zur Klosterneuburger Tradition gewordene Adventmarkt des Stiftes statt. Er wird von der Stiftspfarre organisiert und rund 80 Prozent der Verkaufsstände werden ehrenamtlich von Pfarrmitgliedern betrieben.

Zur Gänze geht der Reinerlös an die karitativen Einrichtungen: – Tagesheimstätte für Behinderte – St. Martin Klosterneuburg

– MOMO Wien´s mobiles Kinderhospiz

– Ein Zuhause für Straßenkinder – Concordia Sozialprojekte

– Caritas Hospital Betlehem

Öffnungszeiten des Adventmarktes:

29. und 30. November 2019, 14.00-19.00 Uhr

1. Dezember 2019, 10:00-19:00 Uhr

Adresse:

Stift Klosterneuburg / Binderstadl

3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1



Foto: Niki Trat

