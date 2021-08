Kinder-Regenbögen für WIEN MITTE The Mall

An die Pinsel, fertig, los! Fantasie und Kreativität beflügeln selbst in stürmischen Zeiten. Aus diesem Grund stellte WIEN MITTE The Mall den Kindern des Vereins KIWI eine Wand im ersten Stock des Einkaufszentrums als riesige Malfläche zur Verfügung.



Tatsächlich ließen sich die Kinder zwischen vier und sechs Jahren nicht lange bitten, griffen zu Farbe und Pinsel und verwandelten die 20 Meter lange Wand innerhalb von nur drei Tagen in viele kleine Regenbögen. „Kunstaktionen haben in unserem Haus eine lange Tradition.



Unter anderem hatten wir Kooperationen mit den Institutionen der Umgebung wie dem Kunst Haus Wien, dem MAK, dem Wien Museum und der Universität für angewandte Kunst Wien. Doch jetzt war es an der Zeit, sich auch einmal den kleinen Künstlern zu widmen. Und ich finde, die Kids haben das Motto ,Wir machen die Welt etwas bunter` bravourös umgesetzt“, freute sich Centermanager Florian Richter.

Obstgarten für Jungfamilien

Wer genug vom Malen hatte, für den sorgte der „Obstgarten“ auf Ebene 2 für Abwechslung. In der kunterbunten Spielewelt, bestehend aus einer Rutschmelone und einer Spielzitrone, können sich Kindern von 2 bis 6 Jahren austoben. Der Obstgarten verfügt auch über Haken zum Aufhängen von Jacken und Mänteln, sowie über einen Kinderwagen-Abstellplatz. Geöffnet ist der „Obstgarten“ jeweils Montag bis Mittwoch von 9:00 bis 20:00 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9:00 bis 21:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 18 Uhr. Die Benützung ist kostenlos.



Foto: ROBIN CONSULT/Fellner