Gruselige Herbstferien auf Schloss Hof

Die Ferien vom 23. bis 31. Oktober 2021 stehen auf Schloss Hof ganz im Zeichen von Halloween. Es wird ein schaurig-schönes Programm geboten. Es warten ein Grusel-Irrgarten, eine Gespenster-Bastelwerkstatt, eine lustig-schaurige Alpaka-Wanderung, ein Besen-Parcours und vieles mehr.





Schloss Hof feiert eine ganze Woche lang Halloween und garantiert während der Herbstferien vom 23. bis 31. Oktober 2021 der ganzen Familie jede Menge Gruselspaß. Auf alle Unerschrockenen wartet ein wahrlich schauderhaftes Programm. Im Grusel-Irrgarten treiben Hexen, Vampire, Geister und Gespenster ihr Unwesen.



Vorsicht ist geboten. Auch bei der lustig-schaurigen Alpakawanderung (samstags und sonntags, 11:00 bis 17:00 Uhr) begegnet man so manch gespenstischen Gestalten. Kleine und große Hexen und Hexenmeister können beim Besen-Parcours ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.



In die geheimnisvolle Welt der Vampire entführt Gernot Kranner am Dienstag, den 23. Oktober und Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 11:00 und 15:00 Uhr mit dem Mitsing-Musical „Das kleine Vampir-ABC“.



Am Samstag, den 30. Oktober 2021 führt Kasperl & Co. um 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr das Stück „Der Zauberkürbis“ auf. Außerdem werden eine Gespenster-Bastelwerkstatt (11:00 bis 17:00 Uhr), Fahrten mit der Gruselkutsche (23. bis 26. und 30. bis 31. Oktober 2021, 14:00 bis 16:00 Uhr) und Fotostationen für unheimlich-lustige Erinnerungsfotos geboten.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt Schloss Hof inklusive Schloss Niederweiden: Erwachsene € 18,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 10,00 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 46,00. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 37,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 21,00. Jahreskarte ist nur vor Ort an der Kassa erhältlich.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und www.schlosshof.at



Foto: Dieter Nagl für SKB