Wiener Kinder lieben Beach Volleyball

Dort, wo demnächst Europas beste Beach Volleyball-Teams um EM-Medaillen kämpfen, herrschte bereits dieser Tage reges Treiben: Insgesamt beteiligen sich 2000 Kinder am Ferienspiel im Rahmen des Wiener Talente Cups powered by HYPO NOE, der in diesem Jahre alle Rekorde bricht.





Wien – Peter Hacker, Wiens Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, machte sich dieser Tage höchstpersönlich ein Bild und ließ sich von der Begeisterung auf der Donauinsel anstecken: Das Ferienspiel im Rahmen des Wiener Beach Volleyball Talente Cups powered by HYPO NOE erweist sich als echter Renner und wird für immer mehr Kinder zum Fixpunkt im Freizeitprogramm. 16 Termine, je zwei an insgesamt acht Tagen, waren in diesem Jahr im Nu ausgebucht. Macht in Summe rund 2000 Teilnehmer, vier Mal soviele wie noch im vorigen Jahr, die Freundschaft mit Bewegung im Allgemeinen, dem Trendsport im Speziellen schlossen.





Peter Hacker: "Verbindung zwischen Highlight und Breitensport herstellen"

"Als Verantwortlicher für die vielen Maßnahmen und neuen Entwicklungen im Sport in unserer Stadt", so Peter Hacker, "ist es mir ein großes Anliegen, dass wir auch etwas tun für den Nachwuchs. Daher bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit dem Wiener Volleyball Verband und vielen Unterstützern aus der Wirtschaft, den Wiener Talente Cup auf die Beine zu stellen." Die von Jahr zu Jahr steigenden Teilnehmerzahlen beeindruckten ihn ebenso, wie "der Feuereifer, der Spaß, aber letztlich auch die Ernsthaftigkeit", mit der die Jugendlichen bei der Sache seien. "In der Sportpolitik geht es mir auch darum", sagt Hacker in Bezug auf die bevorstehende A1 CEV Beach Volleyball EM in Wien (2. bis 6. August), "eine gute Verbindung herzustellen zwischen Highlight-Veranstaltung und Breitensport. Die EM und der Talente Cup sind ein sehr gutes Beispiel, wie wir uns Sportpolitik in Wien vorstellen."









"Kinder sollen Möglichkeit bekommen, Sport auszuprobieren"

"Uns liegen Beach Volleyball und besonders die Förderung des Nachwuchses sehr am Herzen", so Petra Skala, Marketingleiterin der HYPO NOE, "Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, den Sport auszuprobieren. Und vielleicht entdeckt man ja das eine oder andere große Talent." In dieselbe Kerbe freilich schlägt Andreas Majoros vom Wiener Volleyballverband: "Wir wollen Talente zum Volleyball bringen." Das Ferienspiel bietet so gesehen für alle Beteiligten eine perfekte Spielwiese, die obendrein Perspektiven eröffnet. Das bestätigt auch Billa-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni: "Dieser Talente Cup ist die größte derartige Veranstaltung in Österreich. Wir unterstützen ihn, weil wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen."





Teilnehmerzahlen im Vergleich zu 2022 verdoppelt

Noch vor dem großen Finale des Wiener Talente Cups powered by HYPO NOE, dem Finale der Stadtmeisterschaft der Unter-16-Jährigen am 6. August auf der riesigen EM-Arena, steht jedenfalls bereits fest, dass sich die Beteilung im Vergleich zu 2022 von 2000 auf 4000 Kinder und Jugendliche verdoppelt hat. Um die Zukunft des österreichischen Beach Volleyball muss einem so gesehen also nicht bange sein.



Fotos: David Bohmann