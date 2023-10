Halloween auf der Rosenburg: Poldi trifft Poltergeist

Horror-Clowns, blutrünstige Fleischhacker, Grusel-Nonnen, hungrige Kannibalen sowie kranke Nerven-Ärzte – bei Halloween Special Days in stilechtem Ambiente: am 30. und 31. Oktober 2023 im Spukschlosses Rosenburg im mystischen Waldviertel.

Schwere Schritte auf dem verwaisten Dachboden. Knarrende Böden. Und die Betätigung des Lichtschalters durch Geisterhand: nämlich von Poldi, dem Schlossgespenst auf der Rosenburg. Es versteckt sich auf einem Gemälde im Rittersaal – in der Mitte zwischen einem Herren und einer älteren Dame. Doch zu erkennen ist der Poldi-Geist erst auf den zweiten Blick – er wurde eiskalt übermalt. In düsterer Vorzeit waren Leinwände teuer. Also überpinselten Künstler alte Gemälde.



Ein schweres Schicksal, an den das Schloss-Gespenst bis heute nagt. Es findet keine Ruhe geistert Nacht für Nacht durch die langen Gänge des alten Gemäuers. Am 30. und 31. Oktober 2023 ist die Einsamkeit Spukgeschichte: Beim Halloween-Event auf der Rosenburg feiert Poli eine Party mit Gleichgesinnten: Freaks, Gespenstern und Untoten.

Die Rocky-Horror-Rosenburg-Show

Die Grusel-Show zum Mitzittern garantiert furchteinflößende Begegnungen und schweißtreibende Mutproben quer über das Schlossareal: Wer in der Nacht der verloren Seelen den Überraschungs-Angriff mit dem Elektroschocker überlebt, tanzt bei der Spooky Stage den Time Warp. In Turnierhof warten der schaurig-schöne Gruselmarkt und Labe-Stationen für Nachwuchs-Vampire.



Nichts für schwache Nerven ist ebenfalls die Lesung: Pathologe Roland Sedivy gibt „Alltags-geschichten aus der Pathologie“ (um 16.00 und 20.00 Uhr) zum Besten – und präsentiert Original-Anschauungsobjekte. Zum Abschluss werden böse Geister vertrieben: mit einer spektakulären Feuershow (22.15 Uhr). Die Aftershow-Party (ab 23.00 Uhr) geht im Schossgasthof gleich außerhalb des Geländes über die Bühne – hier wird der Film „Die Rocky Horror Picture Show“ gezeigt.

Gruselspaß für Groß & Klein

Abseits das Basis-Horrors sind Spezialslots buchbar: Bei der Gruselführung durch das Schloss wandern Mutige in Begleitung eines Tour-Guides durch die Räume der Rosenburg. Hier warten eine düstere Geschichte, Bibber-Dates mit Zombies und schwarze Löcher: Das Gelände versinkt in einem düsteren Nebelschleier, die Räume in Finsternis – die Besucher sind nur mit einer Taschenlampe bewaffnet.



In der Folterkammer im Schlosskeller geht eine interaktive Live-Show über die Bühne, die ihren Höhepunkt auf der Streckbank findet. Bei der Nightmare Experience werden persönliche Alpträume Realität: Von der Decke baumeln an manchen Orten schon einmal Leichenteile. Und auf keine Poltergeister wartet der Kids-Gruselpass: Mitmach-Stationen für Kinder – Kürbisschnitzen und Schminken. Ihre furchtlose Absolvierung wird mit einem Stempel belohnt.



Petra Hoyos, Hausherrin auf der Rosenburg: „Wir haben für alle ein altersgerechtes wie zielgruppen-spezifisches Programm: Erwachsene und Kinder, Einheimische und Touristen, Coole und Angsthasen. Halloween auf der Rosenburg ist eine gute Möglichkeit, das Burgareal von einer neuen Seite zu entdecken.“ Der Spaß kommt ebenfalls nicht zu kurz: Eine Jux-Wahrsagerin blickt in die düstere – nahe – Zukunft von Poldis Partygästen.

Informationen zu Packages & Preisen:



Basistickets:

Tagesticket Erwachsene € 12

Tagesticket Kinder (erlaubt ab 3 Jahren, empfohlen ab 6) € 6

Spezialtickets:

Gruselführung (ab 12) €15

Folterkammer (ab 14) € 12

Nightmare Experience (ab 16) € 10



Alle Preise beziehen sich auf den Online-Verkauf und sind vergünstigt Bei einem Kauf vor Ort wird ein Aufpreis von drei Euro pro Ticketvariante verrechnet.

Event-Tage & Öffnungszeiten:

Montag, 30. Oktober 2023

Dienstag, 31.Oktober 2023

Jeweils von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr mit Stationen im Turnierhof.

Und von16.00 Uhr bis 22.00 Uhr Betrieb der Sonder-Attraktionen.



Foto: Manuel Celeda