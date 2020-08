An alles gedacht: Gut ausgerüstet in den Urlaub

Endlich Ferienzeit! Doch bevor es auf die große Fahrt geht, steht noch ein lästiger Punkt an: das Kofferpacken. Lästig deswegen, weil man alles einpacken sollte, was am Urlaubsort nicht schnell besorgt werden kann. Und das kann ganz schön viel sein. Besonders wichtig ist dabei die Urlaubsapotheke.



Die Lust, ungewohnte Speisen zu probieren, ist im Urlaub natürlich besonders groß. Doch leider meldet sich nach einem Garküchenbesuch oder dem Genuss ungewaschener Früchte oft die Verdauung: Dank Erregern wie Escherichia coli oder Campylobacter leidet jeder dritte Reisende an Durchfall. Daher gilt die Regel: “Cook it, boil it, peel it or forget it”. Wen es trotzdem erwischt, der sollte viel (abgekochtes Wasser) trinken und sich auf seine Reiseapotheke verlassen können. Darin befinden sich im besten Fall Akutmittel, Kohletabletten, Magentropfen und Heilerde, um die durcheinandergewirbelte Verdauung wieder zu beruhigen. Ein Elektrolytpulver zum Anmischen schützt vor Mineralienverlust und Dehydrierung. Übel wird einem auch leicht – zum Beispiel bei langen Autofahrten. Denken Sie also lieber an Mittel gegen Reiseübelkeit.



Im Urlaub auch an den Alltag denken

Auch wenn es uns im Urlaub gesundheitlich meist besser geht als zu Hause, so sollten Migräne- oder Rückenpatienten nicht vergessen, ihre Schmerzmittel, -Cremes oder Wärmepflaster einzupacken. Denken Sie dabei auch gleich an fiebersenkende und entzündungshemmende Mittel. Wer häufig unter Verstopfung oder Sodbrennen leidet, wird vielleicht auch im Urlaub nicht davon verschont bleiben.

Wenn die Menstruation in die Urlaubsphase fällt: Persönliche Hygieneartikel und bei Bedarf entsprechende Schmerzmittel nicht vergessen. Frauen, die die Pille nehmen, sollten bei größerer Zeitverschiebung zusätzlich anders verhüten, oder die Einnahme der Pille an die Zeitzone des Heimatlandes anpassen.



Sommergrippe & Co.

An Schnupfen oder Husten denkt man im Sommerurlaub vielleicht eher nicht – doch viele Urlauber fangen sich trotz Hitze Erkältungen oder eine Sommergrippe ein, allein durch den für uns ungewohnten Einsatz von Klimaanlagen kommt es gelegentlich zu Entzündungen der Nebenhöhlen. Falls das Hotelzimmer nicht ganz so sauber ist wie erhofft: Desinfektionsmittel mitnehmen.



Erholung pur, auch bei Nacht

Der Strand ist perfekt, das Essen lecker und das Hotelbett komfortabel – nur zum Schlafen kommen Sie nicht, weil die Zimmernachbarn herumlärmen oder der Jetlag an Ihnen nagt? Denken Sie an Ohrstöpsel oder pflanzliche Mittel, die Ihnen beim Einschlafen helfen können.



Nicht vergessen

Ins Notfallset gehört unbedingt auch ein desinfizierendes Wundspray, eine antiseptische Wundcreme und Pflaster bzw. ein Verbands-Set, Schere und Pinzette, vor allem für abenteuerlustige Urlauber oder Familien. Wenn das Kind eine Platzwunde hat und der nächste Arzt Stunden entfernt ist, helfen Klammerpflaster, die es in jeder Apotheke gibt.



Notrufnummern gehören ins Gepäck

Auf die Urlaubsapotheke allein kann man sich leider nicht immer verlassen. Daher die Notrufnummer nicht vergessen.Innerhalb Europas erreicht man übrigens mit der Nummer 112 immer die jeweilige örtliche Rettungsleitstelle.



Foto: Shutterstock/Monkey Business Image