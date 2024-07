Sommerferien: Mit dem Auto sicher in die Ferien

Für viele Österreicherinnen und Österreicher heißt es wieder ab in den Urlaub. Für alle Reisenden, die mit dem Auto unterwegs sind, hat der ARBÖ ein paar nützliche Tipps zusammengefasst, um sicher in den Urlaub und wieder nach Hause zu kommen.

Bevor die Reise beginnt, sollte das Fahrzeug gründlich überprüft werden. Die ARBÖ-Experten empfehlen, alle Flüssigkeitsstände zu kontrollieren und gegebenenfalls aufzufüllen. Darüber hinaus sollte der Reifendruck kontrolliert und an das höhere Gewicht angepasst werden. Wer wirklich auf Nummer Sicher gehen möchte und sicher ans Ziel kommen will, kann einen Termin für einen ARBÖ-Urlaubs-Check in einem der 90 ARBÖ-Prüfzentren vereinbaren. Dieser umfassende Check, der für Mitglieder kostenlos ist, beinhaltet unter anderem die Kontrolle von Bremsen, Leuchten, Warnanlage, Batterie, Scheibenwischern sowie Lüftung und Klimaanlage.

In den ARBÖ-Länderinformationen – erhältlich in den ARBÖ-Prüfzentren oder online unter www.arboe.at – finden Reisende alles Wichtige zu gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Reiseländern, wie Mitführpflichten im Pkw, Tempolimits, Versicherungen und mehr. Der ARBÖ-Routenplaner stellt diese Informationen automatisch als PDF zum Download bereit, sobald eine Grenzübertrittsstelle in die Route aufgenommen wird.

Die An- und Abreisetage zählen zu den stressigsten Tagen im Urlaub. Um Stau möglichst zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, nicht zu den Stoßzeiten zu reisen, sondern Zeitfenster zu suchen, in denen weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Besonders hilfreich für Reisende ist es, sich beim ARBÖ-Informationsdienst (Tel.: 050 123 123) über mögliche Staupunkte und Ausweichrouten vorab zu informieren.

Auch bei Beladung des Autos geben ARBÖ-Experten hilfreiche Tipps. Alles, was während der Fahrt benötigt wird, sollte griffbereit im Fahrerraum verstaut werden. Dazu zählen unter anderem Verpflegung, ausreichend Getränke, Fahrzeug- und Reisepapiere sowie Medikamente, falls welche benötigt werden. Beim Beladen des Kofferraumes sollte darauf geachtet werden, dass schwere Fracht möglichst unten und direkt an der Rücksitzwand platziert wird. Fahrräder sollten nur in entsprechenden Tragevorrichtungen transportiert werden. Hier ist darauf achten, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird. Wichtig ist auch, die Scheinwerfereinstellung entsprechend anzupassen.

Lange Autofahrten können besonders für Kinder schnell anstrengend und auch langweilig werden, was wiederum für Eltern schnell zum zusätzlichen Stressfaktor werden kann. Deshalb ist es ratsam, die Kinder schon im Vorfeld gut auf die Reise vorzubereiten und zu überlegen, was gegen die Langeweile unternommen werden kann. Kleine Reisespiele oder Hörbücher sind immer eine willkommene Abwechslung für Kinder. Regelmäßige Pausen zum Beinevertreten und Frischluft tanken sind ebenfalls wichtig. Bei sehr langen Strecken kann eventuell eine Zwischenübernachtung eingeplant werden.

Wer für die Autoreise noch Ausrüstung benötigt, wie beispielsweise zusätzliche Warnwesten, Lampensets oder eine praktische Kühltasche für die Autofahrt, findet im ARBÖ-Online Shop alles an einem Platz und kann als Mitglied noch den ein oder anderen Euro sparen.



Foto: Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer