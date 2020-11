Liebesspeck steigert männliche Fruchtbarkeit

Eine aktuelle Studie aus China liefert erstaunliche Erkenntnisse über die Fruchtbarkeit bei Paaren: Laut deren Ergebnissen steigern ein paar Kilo mehr auf den Männer-Hüften die Chance auf das Babyglück. An der Studie nahmen zwei Millionen Paare teil. „Jedoch ist hier Vorsicht geboten: Denn starkes Übergewicht aber auch Untergewicht vermindern bereits bei jungen Männern die Fruchtbarkeit“, warnt Prof. Heinz Strohmer, Gründer und ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrum an der Wien. Als Berechnungsgrundlage diente der im Sport- und Gesundheitsbereich häufig herangezogene Body Mass Index.

Laut Studie beeinflusst die Statur eines Paares die Erfüllung des Kinderwunsches. Bevor nun aber beide Geschlechter zu jubeln beginnen, sei gesagt, dass für Frauen dieser Befund umgekehrt leider nicht gilt: Bei Damen zeigen die Ergebnisse ganz klar, dass weder Über- noch Untergewicht – geschweige denn Fettleibigkeit –eine Vorteil darstellt, schwanger zu werden. Jede Abweichung vom Normalgewicht verlängert den Eintritt der Schwangerschaft deutlich. „Ob eine Schwangerschaft eintritt, hängt stark vom Lebensstil des Paares ab", erklärt Strohmer.

Normalgewicht bei Frauen steigert die Fruchtbarkeit

Normalgewichtige Frauen haben daher die besten Voraussetzungen relativ rasch schwanger zu werden – ganz besonders in Partnerschaft mit einem leicht übergewichtigen Mann. Doch was ist nun ein „normales“ Gewicht? Hier kann zur Orientierung der Body Mass Index verwendet werden, der sich online ganz unkompliziert auf verschiedenen Webseiten berechnen lässt. Grundsätzlich ist ein BMI-Wert von 19 bis maximal 25 sowohl für die körperliche Gesundheit einer Frau, als auch für ihre Fruchtbarkeit, optimal. „Wir empfehlen Paaren mit Kinderwunsch sich schon frühzeitig Gedanken zur Familienplanung zu machen und ein Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln. Eine gesunde Lebensweise kann dabei den Weg für die zukünftige Kinderwunschreise maßgeblich unterstützen“, so Strohmer.

Bei Männern können einen paar Kilo mehr nicht schaden

Interessanterweise schnitten Männer mit leichtem Übergewicht sogar besser ab als normalgewichtige Männer und in jedem Fall besser als ihre untergewichtigen oder gar fettleibigen Kollegen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch Vorsicht geboten: Weil die Studie bisher nur in China durchgeführt wurde, gelten die Erkenntnisse in erster Linie für die dortige Bevölkerung und sind nicht zwingend auf Männer anderer Nationalitäten übertragbar. Vermutlich spricht aber bei bestehendem Kinderwunsch doch nichts dagegen, dem Liebsten zur Sicherheit das ein oder andere Tortenstück mehr auf den Teller zu legen. Es kommt schließlich nicht jeden Tag vor, dass uns die Wissenschaft derart erfreuliche wie leckere Erkenntnisse zugleich liefert.



Foto: Kinderwunschzentrum an der Wien