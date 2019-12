Die Zertifikate „Integrative Lerntherapie bei Lese-Rechtschreib-Schwäche“ und „Integrative Lerntherapie bei Rechenschwäche“ sind besonders für Personen mit einem psychologischen oder pädagogischen Grundstudium oder mit umfangreichen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet, die als feste oder freie Mitarbeiter in einer Lerntherapiepraxis arbeiten möchten. Auch Lehrkräfte, Mitarbeiter in der Schulpsychologie oder von Erziehungsberatungsstellen und Jugendämtern sind mit den Zertifikaten in der Lage, ihre beruflichen Herausforderungen noch kompetenter zu bewältigen.

Mit dem zeit- und ortsunabhängigen Online-Lernmaterial erhalten die Zertifikatsteilnehmer unter anderem eine Einführung in die Grundlagen der Pädagogik und Psychologie sowie klinischen Psychologie für die Lerntherapie. In den anschließenden Praxismodulen lernen die Teilnehmer das theoretische Wissen in der Praxis anzuwenden. Mit Wahlmodulen wie zum Beispiel Entwicklungspsychologie, Schulsozialarbeit oder systemische Eltern- und Angehörigenberatung ist zudem eine individuelle Profilbildung möglich.

„Als Leiter einer lerntherapeutischen Praxis ist man Führungskraft von Mitarbeitern, Manager und Verkäufer sowie Unternehmer in der eigenen Praxis. Für eine erfolgreiche Arbeit in diesen Rollen benötigt man genauso umfassendes Wissen und praktische Kompetenzen wie auf lerntherapeutischem Gebiet“, so Dr. Gerd-Dietrich Schmidt, Geschäftsführer der Duden Institute für Lerntherapie. Das nötige Know-how zur Leitung einer lerntherapeutischen Praxis vermittelt das Zertifikat „Führung und Management einer Lerntherapiepraxis“.



Foto: Stephan Klink Fotodesign