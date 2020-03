Drucken

Drucken E-Mail Hausaufgabenhilfe ohne Web undenkbar Drei von vier britischen Elternteilen tun sich schwer damit, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen und sind dafür auf das Internet angewiesen. Vor allem mit den Bereichen Algebra und Trigonometrie sind viele überfordert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des britischen Telekommunikationsunternehmens TalkTalk. Frust bei Verbindungsstörung Aufgrund der Abhängigkeit vom Internet kommt bei Eltern viel Frustration auf, wenn es bei der Internetverbindung zu Problemen kommt. "Familien brauchen Zugang zu schnellem, verlässlichem Breitband-Internet, um ihre beschäftigten Leben zu erleichtern. Hausaufgaben zu bewältigen ist dabei keine Ausnahme", sagt Nick Gunga, Chief Customer Officer bei TalkTalk. Die Analysten von TalkTalk haben ihre Umfrage unter 2.005 britischen Elternteilen durchgeführt. Fast alle (97 Prozent) verwenden zumindest gelegentlich das Internet, um ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. 84 Prozent haben Schwierigkeiten, beim Lernstoff der Kinder mitzuhalten. Eigenes Wissen bleibt wichtig Ein Drittel der Befragten sieht vor allem mathematische Aufgaben als Herausforderung. Weniger schwierig sind die Fächer Geschichte und Englisch. Ein Großteil (82 Prozent) bemüht sich trotz Internet immer noch, den Kindern mit dem eigenen Wissen zur Seite zu stehen. Ein Prozent gab an, sie würden bei Problemen einfach raten und hoffen, dass sie damit trotzdem helfen können.



