Hilfreiche Lern-Turbos fürs neue Schuljahr

Gewusst wie: Mit den richtigen Tricks können Schüler in der neuen „Saison“ groß auftrumpfen – gefragt ist dabei aber auch die Mitarbeit der Eltern.

Der optimale Start ins neue Schuljahr hängt auch damit zusammen, wie das alte ausgegangen ist: Wer das letzte Sommersemester mit einem – oder mehreren – „Fleck“ beendet hat, sollte gleich zu Beginn des neuen Schuljahres „Vollgas“ geben. Fleißig mitlernen also, und darüber hinaus auch selbstständig checken, ob es im Stoff des letzten Jahres noch Lücken gibt, die im weiteren Verlauf der Schulkarriere Probleme bereiten könnten. Wenn das letzte Jahr gut gelaufen ist, reichen in den meisten Fällen die üblichen Wiederholungen, das Aufpassen und Mitarbeiten im Unterricht, das Erledigen der Hausaufgaben.

Lerneneffizienz steigern

Um sich „leere Kilometer“ durch falsches Lernen zu ersparen, bzw. um den Lernerfolg zu potenzieren, raten Experten allen Schülern, sich mit praxis-erprobten „Lerntechniken“ auseinanderzusetzen. Spielerische Lerntechniken etwa kann man als Elternteil bereits Achtjährigen näherbringen. Schüler ab 11 bis 12 Jahren können bereits selbständig mit neuen Lerntechniken arbeiten.

Die neue Schule

Besonders beim „Sprung“ von der Volksschule in die Hauptschule oder ins Gymnasium bzw. auch beim Wechsel von Unterstufen-Schülern in eine höhere oder berufsbildende Schule ist eine spezielle Komponente des elterlichen Supports besonders gefragt: Moralische Unterstützung. Hier geht es nicht so sehr darum, dass Vater und Mutter bei fachlichen Fragen weiterhelfen, sondern es geht darum, einfach da zu sein und sich für die Schule und die Probleme zu interessieren. Kinder, bei denen die Unterstützung von zu Hause fehlt, weisen leider eine hohe Drop-Out-Rate auf.

Die besten Lerntricks im Überblick

Die folgenden Lerntricks haben sich in der Schulpraxis besonders bewährt – wer sie ausprobiert und regelmäßig anwendet, kann in kürzerer Zeit mehr lernen und obendrein noch besser behalten.

Fehlerliste

Die Fehlerliste zeigt die häufigsten Fehler. Wer diese bekämpft, wird eine Note besser. Mit der Fehlerliste werden alle Fehler und deren Häufigkeit erfasst. Jeder Fehler, der erstmals auftritt, wird in die Liste geschrieben, bei jedem Auftreten wird daneben ein Stricherl gemacht. Meistens sind drei Fehler besonders häufig. Diese sollten verstärkt bearbeitet werden. Wenn es gelingt, die drei häufigsten Fehler zu vermeiden, ist in der Regel eine Verbesserung um eine Note möglich.

Brainfood

Dass es einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gehirnaktivität gibt, steht außer Frage. Um die Intelligenz und das analytische Denkvermögen zu steigern, werden zum Beispiel immer wieder Nudeln empfohlen. Als Sofortmaßnahme zur Gedächtnissteigerung sollen ein Glas Gemüsesaft, eine Scheibe Vollkornbrot und 100 Gramm Thunfisch dienen. Aber auch bei optimaler Ernährung bleiben künftigen Genies die Hausaufgaben nicht erspart...

Lernkartei

Mit der Lernkartei kann man das Vokabellernen auf die 10fache Leistung steigern. Die Lernkartei ist eine sinnvolle Arbeitshilfe, die sich jeder ganz einfach selbst zusammenstellen kann: Auf jede Karte wird eine Frage geschrieben, etwas unterhalb die Antwort. Die Karten werden von hinten ein wenig hochgezogen, bis die Frage sichtbar wird. Frage laut sagen, kurz nachdenken. Wenn man die Antwort nicht weiß, nachschauen, Frage und Antwort laut sagen – nächste Karte ziehen.

Lernplakat

Hier zeichnet man mit bebilderten Storys zum Beispiel das Formelgebäude einer Ableitung, die man gerade in Mathematik gelernt hat, oder visualisiert Zusammenhänge für den Geographie-Unterricht.



Foto: Shutterstock/EZ-Stock Studio