Ackernomie macht Kinder fit für die Zukunft

Mit seinen innovativen und nachhaltigen Bildungsprogrammen für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler ist Acker mit seinem neuen Modul Ackernomie ein heißer Kandidat im Finale um die besten drei Projekte bei der MEGA Bildungsmillion 2023.



Voller Spannung erwarten Geschäftsführer Dr. Christoph Musik und sein Team deswegen den Start der Votingphase am 25. September 2023. Je mehr Menschen bis zum 4. Oktober für Acker stimmen, desto mehr Kinder können im eigenen Gemüsegarten wichtige Lebens- und nachhaltige Wirtschaftskompetenzen erlernen und von hier die Welt verändern.



Bei den Bildungsprogrammen GemüseAckerdemie und AckerRacker lernen Kinder im eigenen Gemüsegarten den nachhaltigen Anbau sowie die Verarbeitung und Vermarktung ihres Gemüses. Denn wer schon früh eigenes und ökologisches Gemüse anbaut, weiß wie das mit der gesunden und nachhaltigen Ernährung geht. „Für viele Kinder ist der GemüseAcker an der Schule oder im Kindergarten oft die einzige Möglichkeit, um zu lernen, woher unser Gemüse und Essen kommen und wie viel Arbeit es ist, alles anzubauen“, sagt Dr. Christoph Musik, Geschäftsführer von Acker Österreich.



„Im Alltag fehlen uns oftmals Naturerfahrungsräume und die Lebensmittel im Supermarkt sind sowohl räumlich als auch zeitlich weitgehend von der Natur losgelöst. Viele Menschen wissen nicht, wie unsere Lebensmittel entstehen und wann welche Gemüsearten bei uns Saison haben. Im Programm erfahren Kinder und Jugendliche, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet.“

„Unsere kindgerechten Bildungsprogramme bieten auch ein ideales Fundament für das Unterrichten von Wirtschafts- und Konsumkompetenzen“, sagt Daniel Klas, Regionalmanager bei Acker.



„Mit unserem neuen Modul Ackernomie wird Acker die abstrakte und wenig lebensnahe Wirtschaft für Kinder und Jugendliche verständlich machen. Um bewusste und nachhaltige Konsumentscheidungen treffen zu können, braucht es anschauliches und praktisches Wissen und Bewusstsein für Produkte, für Preise und ihre Gestaltung, für Distribution und Marketing. Mit diesem Wissen können Kinder zum Beispiel altersgerecht ausrechnen, was eine Karotte wert ist und warum regionale Bio-Lebensmittel oft teurer sind. Sie lernen auch, woher Tomaten im Winter kommen – auch auf wessen Kosten, biologisch sowie sozial.“



Die Kinder werden selbst zu Produzent*innen und Händler*innen und durchleben so spielerisch alle Rollen in der Landwirtschaft, der Verarbeitung und Vermarktung sowie als kritische Konsument*innen. Sie lernen, wieviel Aufwand in einem natürlichen Produkt steckt, das für uns lebensnotwendig ist.

„Wir wissen, dass unsere Programme und die Ackernomie wichtige und wirkungsvolle Bausteine im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind“, sagt Dr. Christoph Musik. „Deswegen freuen wir uns über jede Person, die bei der Bildungsmillion für uns stimmt. Macht mit und helft den Kindern und Jugendlichen dabei, mit den natürlichen Ressourcen nachhaltig und im Kreislauf umzugehen!“

Acker Österreich

Für eine Generation, die weiß, was sie isst! – Acker Österreich ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, das an der Schnittstelle von Bildung, Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung arbeitet. Im Zentrum stehen die mehrjährigen Bildungsprogramme GemüseAckerdemie und AckerRacker: Auf der eigenen Ackerfläche in Schulen und Kindergärten erleben Kinder unmittelbar, woher das Essen auf unseren Tellern kommt, und welche Wirkung ihr Handeln auf Umwelt und Natur hat. Ziel von Acker ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel in der Gesellschaft zu steigern und eine junge Generation für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu begeistern.

MEGA Bildungsstiftung

Im Rahmen der Bildungsmillion 2023 fördert die MEGA Bildungsstiftung innovative Bildungsprojekte und -initiativen im Bereich Wirtschaftsbildung & Nachhaltigkeit. Damit sind schulische und außerschulische Initiativen gemeint, die Wirtschaftsbildung bei Kindern und Jugendlichen fördern, bereits ein Bildungsprojekt entwickelt und erfolgreich getestet haben oder die die Umsetzung von Bildungsprojekten nachweisen können sowie einen konkreten Wachstumsplan verfolgen. Acker ist mit der „Ackernomie“ dabei, einem neuen Bildungsmodul für nachhaltige Wirtschaftsbildung im Rahmen der Bildungsprogramme GemüseAckerdemie und AckerRacker.

Mit Geld, Know-how und Bekanntheit und der MEGA Bildungsmillion holt die Bildungsstiftung diese Innovationen in die Öffentlichkeit und begleitet in der Academy dessen Weiterentwicklung. Ins Leben gerufen wurde die MEGA Bildungsstiftung von der B&C Privatstiftung und Berndorf Privatstiftung – mit einem Startbudget von 5,5 Millionen Euro.





QR-Code zum Voting für die MEGA Bildungsmillion 2023



Foto: Sergio Leon Mechelk/ Acker