50 Mädchen erobern die IT-Welt bei BMD

Angeboten wurden drei Workshops. Neben dem Programmieren von Micro:bits durften die Mädchen entweder die Miniroboter Ozobots erforschen oder sich ins Thema IT-Sicherheit vertiefen. Für das leibliche Wohl war mit allerlei Köstlichkeiten ebenso gesorgt. Die Pause nutzten die Girls für lustige Erinnerungsfotos mit der Fotobox.

Mädchenförderung in der IT & Technik als Herzensanliegen

Der Anblick von so vielen IT-begeisterten Mädchen im eigenen Haus freut Romana Hausleitner, Leitung Human Resource Management bei BMD, besonders: „Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie unterschiedlich die Mädchen sind und sich dennoch alle so engagiert, konzentriert und mit leuchtenden Augen in die digitale Welt vertiefen. Der spielerische Ansatz von CoderDojo ist für einen niederschwelligen Einstieg in die IT hier ganz wichtig.“

CoderDojo-Initiatorin Maria Pernegger ermutigte die Mädchen, Neues selbstbewusst auszuprobieren. „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe“, zitiert sie Pippi Langstrumpf.

Auch Daniela Zeiner, Geschäftsführerin von TIC Steyr, das CoderDojo Steyr organisiert, ist die gezielte Förderung von Mädchen ein großes Anliegen: „Wir wollen mit eigenen Girls-Formaten, nicht nur die Mädchen selbst, sondern auch deren Eltern ansprechen und in ihren Köpfen verankern, dass IT & Technik für Mädchen ebenso spannend, kreativ und zukunftsweisend sein kann. Deshalb ist es wichtig, dass Freundinnen sich auch gegenseitig motivieren.“ Der Erfolg spricht für sich, denn die steigende Mädchenquote bei den Dojos nach den Girls Specials zeigt deutlich, wie entscheidend solche Formate sind.

Allen drei Organisatorinnen ist es ein Herzensanliegen, Mädchen im Bereich IT & Technik nachhaltig zu fördern – damit aus neugierigen Teilnehmerinnen von heute die Entwicklerinnen, Technikerinnen und Gestalterinnen von morgen werden.



Begeisterte Rückmeldungen von den Mädchen

Ein besonderes Highlight war für viele das Programmieren des digitalen Schere-Stein-Papier-Spiels mit den Micro:bits unter der Anleitung von BMD Mitarbeiter Christoph Trompler. Miriam (13), die Micro:bits über den Bruder einer Freundin kennengelernt hat, entwickelte darüber hinaus weitere kreative Projekte. „Ich habe heute noch einen Schriftzug, Musik und ein kleines Spiel selbst gemacht. Micro:bits liegt mir einfach mehr als Scratch", erzählt Miriam und lacht.

Ebenso mit Begeisterung dabei war Theresa (14), die im kommenden Herbst die HTL für Elektronik besuchen möchte: „Ich mag programmieren, aber nicht nur, ich will das auch zusammenbauen können. Ich kenne Scratch, Micro:bits, Java und Python, aber Python gefällt mir am besten, weil es anspruchsvoller ist."

Auch wenn Lena und ihre Freundinnen Margherita, Victoria und Valerie bereits digitale Grundbildung in der Schule haben, sind sie sich einig, dass sie beim Girls Special viele neue Details zum Thema IT-Sicherheit gelernt haben. „Neu war für mich, dass viele Apps, wie WhatsApp, TikTok, Instagram und Snapchat erst ab 14 Jahren sind. Dass man mit dem Hochladen von Bildern ins Internet aufpassen muss oder beim Anklicken von Links in E-Mails, war mir bisher auch nicht so bewusst“, erzählt Lena (10) begeistert, der der „Cyber-Security 4 Kids“-Vortrag an diesem Vormittag am besten gefallen hat. Während Margherita die Gefahren des Internets bisher noch nicht so realisiert hat, fand Valerie den Vergleich der Handyzeit mit den anderen sehr spannend.

Kreativ und technisch zugleich wurde es im Ozobot-Workshop. Nina (9) war begeistert: „Es ist echt spannend, wie man die Ozis mit verschiedenfärbigen Strichcodes programmieren kann, sei es durch Zeichnen oder Puzzlebauen." Ihre Freundin Laura (10), die bereits öfter bei CoderDojo war, faszinierten insbesondere die verschiedenen Zugänge: "Ich habe schon mit Scratch programmiert und jetzt mit den Ozobots. Es ist so toll, wie unterschiedlich Programmieren sein kann. Deshalb will ich später auch Programmiererin werden."

Nächste Möglichkeit, mit CoderDojo Steyr zu programmieren

Die nächste Gelegenheit, die digitale Welt zu erforschen, gibt es am Freitag, den 13. März 2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr in Bad Hall, gemeinsam mit dem Computerclub Bad Hall.

Am Freitag, den 20. März 2026, lädt CoderDojo Steyr in Kooperation mit SKF Österreich AG zu einem weiteren Special ein. Von 15:30 bis 18:00 Uhr können IT- und technikbegeisterte Mädchen und Jungen von 7 bis 14 Jahren einerseits den „Quality Technology“ (QT) Bereich des Wälzlagerherstellers erkunden, ein kleines Projekt löten und anschließend im SKF-Kommunikationszentrum eigene Mini-Games mit Scratch programmieren.

Wie immer sind keine Vorkenntnisse oder eigenes technisches Equipment notwendig. Das Angebot des Programmierclubs für Kinder und Jugendliche ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Info & Anmeldung: https://coderdojo-steyr.at/termine

Foto: Gabor Bota/BMD