Drucken

Drucken E-Mail Gratis Schulsackerl für Erstklässler im Prater Wir Großen wissen es bereits: Der allererste Schultag ist etwas ganz Besonderes – und darf gebührend gefeiert werden! Mit besten Bio-Gaumenfreuden im luftigen Gastgarten und Freizeitvergnügen à la Kolarik lädt die Luftburg zum Feiern und Frischlufttanken ein. Für Erstklässler gibt’s außerdem ein gratis Schulsackerl zu jeder Tageskarte fürs Luftburg- oder Trampolinspringen geschenkt. Das finden kleine Genießer ganz große Klasse!



Einfach eine Klasse für sich

Der erste Schultag nach den Ferien ist wohl der schönste: Endlich sieht man seine besten Freunde wieder, lernt Neues, freut sich auf große Pausen. Der perfekte Abschluss für den ersten Schultag ist dabei zweifelsohne ein Pratertag bei Kolariks: Bei herzhaften Bio-Schmankerln in der Luftburg – Schnitzel mit Pommes für Schulkinder, knusprig gegrillte Bio-Surstelzen für Papa und Mama – lassen die Kleinsten die ersten Schulstunden des Semesters Revue passieren. Danach geht’s zur Kinderautobahn und den Trampolinen im Freizeitareal der Praterfee. Der Tag bei Kolariks ist eben eine Klasse für sich!



Kommt Erstklässlern in die Tüte: Kolariks Schulsackerl

Kolariks großes Geschenk zum ersten Schultag: Bei Kauf einer Tageskarte fürs Luftburg- oder Trampolinspringen gibt es ein gratis Schulsackerln mit vielen tollen Überraschungen für alle Erstklässler geschenkt! Aber nur, solange der Vorrat reicht.

Auf einen Blick: Was: Schulbeginn & gratis Schulsackerl

Wann: 07. September 2020, ab 11 Uhr

Wo: Kolariks Luftburg, Waldsteingartenstraße, Prater 128, 1020 Wien

Freizeitareal der Praterfee, Prater 121, an der Hauptallee, 1020 Wien www.kolarik.at



Foto: Kolarik Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 180 [option] => com_content [view] => article [catid] => 77 [id] => 5269 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 180 [option] => com_content [view] => article [catid] => 77 [id] => 5269 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )