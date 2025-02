1.500 Schüler:innen bei ÖBB S’COOL am Nassfeld

Der größte Schulskikurs Österreichs findet auch 2025 wieder am Nassfeld in Kärnten statt! Vom 16. bis 21. März erleben 1.500 Schüler:innen eine Woche voller Bewegung, Natur und Gemeinschaft – eine wertvolle Investition in die Zukunft unserer Kinder. Ein Highlight: Die deutsche Sängerin LOI, bekannt aus "The Voice Kids", sorgt bei einem exklusiven Open-Air-Konzert auf 2.000 Höhenmetern für musikalische Begeisterung.

Warum der Schulskikurs so wichtig ist

Diese Wintersportwoche ist mehr als nur eine Freizeitaktivität. Sie fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und die persönliche Entwicklung der Schüler:innen. In einer Zeit, in der Jugendliche immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, schafft der Schulskikurs unvergessliche Erlebnisse: die erste eigene Abfahrt, gemütliche Hüttenabende und das Gefühl, gemeinsam etwas zu erreichen.

110 Kilometer grenzenloses Skivergnügen

Das Nassfeld bietet mit 110 Pistenkilometern in allen Schwierigkeitsgraden optimale Bedingungen für Wintersportbegeisterte. Als eines der abwechslungsreichsten Skigebiete der Alpen-Südseite begeistert es Skifahrer:innen, Snowboarder:innen und Tiefschneefans gleichermaßen.

Nachhaltig & unkompliziert mit den ÖBB

Dr. Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG, betont die Bedeutung der nachhaltigen Anreise: „Auch 2025 unterstützen wir als stolzer Partner den größten Schulskikurs Österreichs. Bis zu 1.500 Jugendliche nehmen jährlich teil – neben Skifahren und Snowboarden stehen auch zahlreiche Alternativprogramme zur Auswahl. Wir ermöglichen eine klimafreundliche und unkomplizierte Anreise per Bahn und Bus und fördern so nachhaltiges Reisen. Unser Ziel ist es, den Schüler:innen einen unvergesslichen Skikurs zu bieten.“

ÖBB S’COOL – seit 20 Jahren ein Erfolgskonzept

Das bewährte Wintersportwochen-Konzept ÖBB S’COOL vereinfacht die Organisation und macht Skikurse für Schulen, Lehrer:innen, Schüler:innen und Eltern planbar und leistbar. Dank der langjährigen Partner:innen – darunter Kärnten Werbung, Bank Austria, Kelly’s, Kronen Zeitung, Generali, Intersport und Coca-Cola – wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund ums Skifahren geboten.

FACTBOX

• Termin: 16.–21. März 2025

• Teilnehmende: 1.500 Schüler:innen

• Preis 2024: 489 EUR pro Person

• Ort: Nassfeld-Hermagor, 110 Pistenkilometer

• Leistungen:

5 Übernachtungen mit Vollpension

4 ½ Tage Skipass

Professionelle Ski- & Snowboardlehrer:innen

Komplettes Leih-Equipment inkl. Helm

Alternativprogramm für Nicht-Skifahrer:innen

Rahmenprogramm mit Schneeschuhwanderungen, Rodeln & mehr

Teilnahme am ÖBB Talentewettbewerb & Abschlussrennen mit Preisgeld

Foto: Renate Steinberger/EL SHADDAI Photography.jpg

Über ÖBB S’COOL

ÖBB S’COOL ist das führende Wintersportwochen-Konzept Österreichs, das auf die Bedürfnisse von Schulen, Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen abgestimmt ist. Es vereinfacht die Organisation, macht Wintersportwochen finanziell leistbarer und bietet durch alternative Sportangebote auch Nicht-Skifahrer:innen ein unvergessliches Erlebnis. Dank der nachhaltigen Anreise mit den ÖBB wird die Umwelt geschont und gleichzeitig der Wintersport für kommende Generationen gesichert.

Weitere Informationen: www.diewintersportwoche.at