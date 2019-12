Wenn Kinder mit zur Arbeit dürfen

Was tun, wenn das Kind schulfrei hat, die Eltern aber in die Arbeit müssen? An solchen Tagen sind Erziehende auf private Kinderbetreuung, oder aber auf fortschrittlich ausgerichtete, flexible Arbeitgeber angewiesen. Daher sagte XING, eine Tochter der NEW WORK SE, am 15. November einfach: Bringt eure Kinder mit zur Arbeit! Am Leopolditag lud der New Work Pionier die Sprösslinge aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzerhand und aus Überzeugung dazu ein, gemeinsam mit ihren Eltern ins Office zu kommen.

„Uns ist es sehr wichtig, Bewusstsein für die neuen Anforderungen in der Arbeitswelt und zeitgemäße Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Familie und Beruf harmonisch miteinander zu vereinen ist eine der zentralen Herausforderungen. Arbeitgeber sind dazu angehalten, ihren Angestellten die Möglichkeit auf Home-Office, flexible Arbeitszeiteinteilung und Remote Working zu bieten und diese New Work Faktoren aktiv im Arbeitsalltag zu etablieren“, erläutert Sandra Bascha, Manager Corporate

Communications. „Über kurz oder lang wird kein Unternehmen mehr daran vorbeikommen, eine entsprechende New Work Infrastruktur für die Beschäftigten zu schaffen.“

Kindertag bei XING: Ein Zeichen setzen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Rund 20 Kinder begleiteten vergangenen Freitag ihre Eltern ins Wiener Büro von XING und staunten nicht schlecht darüber, was sie dort alles erwartete. An diesem Tag durfte der interessierte Nachwuchs seinen Vorbildern nicht nur beim Arbeiten über die Schulter schauen und Erwachsenenluft schnuppern, sondern auch an zahlreichen spannenden Aktivitäten teilnehmen. Von 9 bis 12 Uhr wurde ein feines Rahmenprogramm für alle Kids geboten: Angefangen beim Dekorieren und Verzieren von Keksen

über diverse Bastelstationen, lustiges „Face Paint“ und einem Playstation Corner für die Größeren bis hin zu Weihnachtskino und wohlverdientem Lunch. Mit einem Wort: Ein kinderleichter Arbeitstag.



Über die NEW WORK SE Die NEW WORK SE engagiert sich mit ihren Marken, Services und Produkten für eine erfüllendere Arbeitswelt und schreibt damit das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte der XING SE. Gegründet als professionelles Netzwerk openBC von Lars Hinrichs, erfolgte 2006 die Umbenennung in XING und 2019 in NEW WORK SE. Damit trägt das Unternehmen sein überzeugtes Engagement für eine bessere Arbeitswelt auch im Namen – New Work ist die sichtbare Klammer aller Firmenaktivitäten. Das Unternehmen ist seit 2006 börsennotiert. Die NEW WORK SE agiert als zentrale Führungs- und Steuerungsholding und dient als Serviceabteilung der Töchterfirmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt seine insgesamt rund 1.600 Mitarbeiter auch an weiteren Standorten von München über Wien bis Porto. Weitere Infos unter http://www.new-work.se und https://nwx.xing.com/

