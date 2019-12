Große Fragen suchen junge Antworten

Der SchülerInnenwettbewerb der Universität Wien in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien lädt bereits zum vierten Mal Jugendliche dazu ein, ihre kreativen und originellen Antworten auf eine von sieben großen wissenschaftlichen Fragen einzusenden, die unsere Gesellschaft aktuell bewegen.



SchülerInnen ab der neunten Schulstufe können sich bis Freitag, 31. Jänner 2020, für den Wettbewerb anmelden und haben die Chance auf einen der Preise im Gesamtwert von 3.500 Euro. Die Präsentation und Prämierung der besten Arbeiten findet am Freitag, 24. April 2020, im Rahmen von "uniorientiert", den Tagen der offenen Tür für Studieninteressierte, an der Universität Wien statt.









Seitens der Universität Wien ist es ausdrücklich erwünscht, dass im Rahmen des Wettbewerbs auch Arbeiten oder Teile von Arbeiten eingereicht werden, die von den TeilnehmerInnen als Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) im Rahmen der Zentralmatura verfasst werden oder wurden.



Eine Jury aus vier hochkarätigen WissenschafterInnen der Universität Wien wählt aus den Einreichungen schließlich sechs FinalistInnen aus – ihr besonderes Augenmerk legen sie dabei auf Originalität, Kreativität, Ausdruck und Stil.



Großes Finale mit Preisverleihung bei "uniorientiert"-Messe

Die nominierten Arbeiten werden am Freitag, 24. April 2020, im Rahmen von "uniorientiert", den Tagen der offenen Tür für Studieninteressierte von den SchülerInnen dem Publikum vorgestellt und von der Jury bewertet. Den GewinnerInnen winken tolle Preise im Gesamtwert von 3.500 Euro, gesponsert von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.



"uniorientiert"

Die Tage der offenen Tür bieten Studieninteressierten einmal pro Jahr die Möglichkeit, die Universität Wien "hautnah" kennenzulernen. In Form von Probevorlesungen, Infovorträgen, Vorlesungen Live und Exkursionen/Führungen gibt es Gelegenheit, das Universitätsgelände kennenzulernen und sich an Infoständen mit Studierenden und Lehrenden auszutauschen.



Nähere Informationen zum Uni Wien SchülerInnenwettbewerb sowie den gestellten Fragen finden Sie auf der Website der Universität Wien unter:



SchülerInnen, die am "Uni Wien SchülerInnenwettbewerb: Große Fragen suchen junge Antworten" teilnehmen möchten, können sich bis Freitag, 31. Jänner 2020 online anmelden und ihre Arbeit einreichen:

Foto: Uni Wien