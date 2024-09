GOURMET Kids: BIO-Speisen auf den Mittagstisch

Bereits 50 % der Zutaten, die in den Kochtöpfen von GOURMET Kids landen, stammen aus biologischer Landwirtschaft. 140 Voll-BIO Speisen sorgen für noch mehr Vielfalt bei den jungen Gästen.



Um fit durch den Tag zu kommen und sich gut zu entwickeln, brauchen Kinder gesunde, abwechslungsreiche Speisen voller wichtiger Nährstoffe. Für GOURMET Kids ist dabei stets eines das Allerwichtigste: Es muss den Kindern schmecken! Dafür sorgen neben kindgerechten Rezepturen und vielfältigen Speisen auch hochwertige regionale und saisonale Zutaten, am liebsten in BIO-Qualität. Mit einem BIO-Anteil von 50 % essen die jungen Gäste von GOURMET Kids rund viermal so viel BIO wie in einem typischen österreichischen Haushalt üblich.

„Mit unserem Bekenntnis zu BIO können wir in den rund 2.700 Kindergärten und Schulen, für die wir täglich kochen, viel bewirken. Als verantwortungsvolles Unternehmen liegt uns sowohl der Schutz der Umwelt als auch das Wohl der Tiere sehr am Herzen. Die Verwendung von BIO-Zutaten ist hier eine wichtige Maßnahme für uns. Dass Speisen wie das BIO-Gemüsecurry, die BIO-Grünkernherzen und die BIO-Lasagne bei unseren jüngsten Gästen so gut ankommen, bestätigt uns zusätzlich auf unserem Weg“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET.

Kooperation mit BIO AUSTRIA

GOURMET Kids pflegt langjährige Partnerschaften mit regionalen BIO-Lieferanten und sichert sich so die Verfügbarkeit der zertifiziert biologischen Lebensmitteln. Um den BIO-Standort Österreich weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern zu fördern, besteht seit 2023 auch eine Partnerschaft mit BIO AUSTRIA.



„Es ist uns ein großes Anliegen, die wichtige Arbeit der BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern in Österreich zu unterstützen. Diese vertreten auch die Werte, die uns selbst am Herzen liegen. Mit BIO AUSTRIA haben wir einen wichtigen Kooperationspartner, der sich für den Erhalt und die Stärkung dieser Werte einsetzt“, so Claudia Ertl-Huemer.

BIOnier seit 1997

Als echter BIO-Pionier ist GOURMET bereits seit 1997 BIO-zertifiziert, besonders in der Kindergarten- und Schulverpflegung hat das Unternehmen schon von Beginn an – neben Regionalität und Saisonalität – konsequent auf BIO gesetzt. Milch kauft GOURMET Kids vollständig in BIO-Qualität ein und auch knackig-frisches Gemüse und Obst kommen vorwiegend aus dem Marchfeld und von BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern aus ganz Österreich.



Bereits 75% der Zutaten bezieht GOURMET Kids zudem aus Österreich, nur was es hier nicht gibt, kommt aus anderen Ländern. Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn und Pute kommt ausschließlich aus Österreich. Auch Milch, sowie Freilandeier werden ausschließlich heimisch eingekauft.

GOURMET wird von der unabhängigen Kontrollstelle Austria Bio Garantie geprüft. Dadurch erhalten die Kunden lückenlose Transparenz und können sicher sein, dass BIO drinnen ist, wo BIO draufsteht.

