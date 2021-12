Drucken

Drucken E-Mail Stokke übernimmt All-in-One-Kinderwagen YOYO Stokke, das führende norwegische Unternehmen für Premium-Kinderprodukte, das vor allem für seinen Designklassiker, den Tripp Trapp® Stuhl bekannt ist, gibt die Übernahme der Marke BABYZEN, die den hochwertigen, leichten All-in-One-Kinderwagen YOYO herstellt, bekannt. Beide Unternehmen haben den Übernahmevertrag unterzeichnet und gehen davon aus, dass die Transaktion bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Dieser Schritt folgt der Vision von Stokke, die davon geprägt ist, durch Innovation und Fusionierungen zum Marktführer in der Babybranche zu werden. Die Übernahme folgt auf die Rekordergebnisse der letzten 18 Monate, in denen der vorsteuerliche Gewinn im Jahr 2020 um 75 Prozent auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Dies ist die dritte Unternehmensübernahme für Stokke im Jahr 2021. Der Zusammenschluss stärkt die Position von Stokke als führendes Unternehmen für Premium-Kinderprodukte; so können die Expertise und der Wiedererkennungswert beider Marken rund um den Globus gebündelt und ausgeweitet werden. Jacob Kragh, CEO von Stokke, sagt: "Der Zusammenschluss von Stokke und BABYZEN ist für uns ein klarer Schritt zur Stärkung unserer globalen Position. Unsere Strategie zielt darauf ab, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, sei es durch unsere eigenen Produkte oder durch die Übernahme von Unternehmen, die ergänzende Produkte anbieten. Die Stokke-Produktfamilie steht für unsere Kernwerte Nachhaltigkeit, Design und Unterstützung der kindlichen Entwicklung. Das entspricht den Erwartungen der Verbraucher über alle Altersgruppen und internationalen Grenzen hinweg." BABYZEN ist bekannt für seine hochinnovativen, funktionalen und ästhetischen Produkte, insbesondere für den leichten All-in-One-Kinderwagen YOYO, der für Eltern auf der ganzen Welt zu einem unverzichtbaren Begleiter auf Reisen und im urbanen Leben geworden ist. Stokke und BABYZEN haben nicht nur eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation und nachhaltige Produktion, sondern stellen auch die Förderung der Entwicklung von Kindern in den Mittelpunkt ihres Handelns. Mit dieser Übernahme wird die globale Vertriebspräsenz von Stokke optimal genutzt, um BABYZEN in neuen Märkten und bei neuen Verbrauchern bekanntzumachen und die Stärken beider Marken zum beiderseitigen Vorteil zu kombinieren.



