Mit Vitamin C gegen Schwangerschaftsübelkeit

In der Schwangerschaft leiden sehr viele Frauen unter starker Übelkeit. Seit 2019 gibt es mit „PREGNAN C GUM“ Erleichterung für alle Betroffenen. Entwickelt von dem be- kannten Wiener Allergologen und Histaminforscher, Prof. Reinhart Jarisch, kommt das Produkt mit nur einem Wirkstoff und der Bewegung des Kauens aus.

Übelkeit ist eine unangenehme Begleiterscheinung, die bei intensiver Ausprägung, die Lebensqualität in bestimmten Situationen bzw. Lebensphasen stark einschränken kann. Vor allem in der Schwangerschaft sind viele Frauen davon betroffen – rund ein Drittel aller Schwangeren leidet besonders in den ersten drei Monaten unter Erbrechen und Übelkeit.

Die Rolle des Histamins bei Übelkeit

Histamin ist als Entzündungsmediator seit etwa hundert Jahren bekannt. Ohne Histamin gäbe es keine Allergien. Auch das Krankheitsbild Histaminintoleranz ist vielen vertraut. Definiert ist die Histaminintoleranz durch zu viel Histamin oder zu wenig Diaminoxidase (DAO, das wichtigste histaminabbauende Enzym). Vor allem nach dem Konsum von histaminhältigen Speisen und Getränken wie Rotwein, Salami und Tomaten leiden viele Patientinnen und Patienten unter den Symptomen der Histaminintoleranz, wie zum Beispiel Kopfschmerzen.



„Histamin spielt aber auch als Auslöser der Schwangerschaftsübelkeit eine entscheidende Rolle. Diese Erkenntnis war auch Ausgangspunkt für die Entwicklung der Vitamin C-Kaugummis“, erklärt Prof. Reinhart Jarisch, Allergologe und Herausgeber des Lehrbuches „Histaminintoleranz. Histamin und Seekrankheit“.

Vitamin C kann die Übelkeit lindern

Hauptauslöser für die Schwangerschaftsübelkeit ist ein erhöhter Histaminspiegel. Das Un- wohlsein endet meist automatisch am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats, da dann die Konzentration des körpereigenen Enzyms DAO auf das 100-fache ansteigt und das Histamin abbaut. Davor kann Vitamin C helfen. „Aufgrund einer inversen Relation zwischen Histamin und Vitamin C, ist Vitamin C in der Lage das Histamin abzubauen und somit die Übelkeit zu lindern und zu verhindern“, fasst Prof. Reinhart Jarisch die Funktion des Hauptwirkstoffs zusammen.