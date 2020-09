Drucken

Drucken E-Mail Ungeplante Hausgeburt: Baby Nicolina geht es gut Besonders eilig hatte es die kleine Nicolina und bescherte ihrer Mutter eine ungeplante Hausgeburt. Die Johanniter-Sanitäter standen als Geburtshelfer bei.



Wegen eines Blasensprungs wurden die Johanniter am 18. August um 8:16 alarmiert und bereits zehn Minuten später traf das Team am Einsatzort ein, um die werdende Mutter ins Spital zu bringen. Doch für eine Fahrt ins Krankenhaus blieb keine Zeit mehr.



„Als wir eintrafen, hatte die Mutter bereits Presswehen und das Köpfchen war zu sehen“, erzählt die Johanniter-Rettungssanitäterin Hanna Bodenstorfer, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Manuel Timpel die Mutter betreute. Kurze Zeit später um 8:35 erblickte die kleine Nicolina das Licht der Welt und begrüßte ihre Familie mit einem lauten Schrei. Nicolina ist 52 cm groß und 3175g schwer. Sie und ihre Mutter sind wohlauf. Für die beiden Sanitäter war es die erste Geburt, für die Mutter bereits die zweite.



Ihre dreijährige Tochter und der Vater waren bei der Geburt dabei. Auch für den Vater war es ein besonders aufregendes Erlebnis, er durfte nämlich im Beisein der Sanitäter die Nabelschnur durchschneiden und ist unendlich dankbar, dass das Team rechtzeitig eingetroffen ist. Und die dreijährige Tochter Leonora stellt seit der Geburt ihrer kleinen Schwester ihren Eltern unendlich viele Fragen.



Foto: Shutterstock/ESB Professional

