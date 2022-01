2021 erblickten mehr Babys das Licht der Welt

Die offizielle Geburtenliste von Nutricia Milupa Österreich, heimischer Anbieter von Baby- und Spezialnahrungen mit Sitz in Puch bei Hallein, liefert zum vierten Mal in Folge einen ersten Blick auf die jährliche Geburtenrate in den österreichischen Kliniken.



Die Geburtenbilanz 2021 zeigt eine Trendumkehr auf: Nach Rückgängen in den Vorjahren verzeichnen die heimischen Spitäler im „Pandemiejahr zwei“ mit 85.690 Geburten ein Plus von 3,12% – die Steiermark darf sich dabei mit rund 7% über den höchsten Zuwachs in der Geburtenrate freuen.

Die Nutricia Milupa Geburtenliste 2021 weist erstmals seit drei Jahren deutliche Zuwächse beim Nachwuchs auf – und das in ganz Österreich: Der Bundesländer-Vergleich zeigt, dass Wien mit 20.794 vermerkten Geburten (+1,14%) vor Oberösterreich (+ 2,18% auf 15.313) und Niederösterreich (+ 4,14% auf 13.829) die Erhebung anführt. Dahinter folgt – als „prozentueller Aufsteiger“ des Jahres – die Steiermark, die mit einem beachtlichen Anstieg von 7,17% insgesamt 11.503 Geburten aufweist.



Auch in Tirol (+3,10% auf 7.973), Salzburg (+1,67% auf 5.656), Vorarlberg (+2,54% auf 4.241), Kärnten (+4,09% auf 4.535) und im Burgenland (+5,55% auf 1.846) kamen mehr Babys zur Welt als im Jahr zuvor.



Dabei war der Anstieg neben jenem in der Steiermark auch in Niederösterreich, Kärnten und Tirol etwas deutlicher ausgeprägt, als in Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg und Wien.



„Unsere Geburtenliste zeichnet im übertragenen Sinne auch immer ein Bild der gesellschaftlichen Stimmungslage. Führte die Pandemie 2020 in Österreich zu anhaltend rückläufigen Geburtenzahlen, hatte das Zuwarten in Sachen Familenplanung 2021 offenbar ein Ende. Ob wachsende Zuversicht oder gelernte Routine im Umgang mit der Pandemie und Lockdowns – über die vergangenen Monate kam es österreichweit zu einem Anstieg bei Krankenhaus-Geburten. Im Vergleich zu den letzten Jahren lassen diese erfreulichen Zahlen durchaus auf einen kleinen Babyboom schließen“, so Nichole Duttine, Geschäftsführerin von Nutricia Milupa Österreich.