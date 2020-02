Schwangerenberatung wird zunehmend komplexer

Im Jahr 2019 nutzten 862 schwangere Frauen, werdende Väter, Paare und Familien das kostenlose Beratungsangebot des unabhängigen Vereins aktion leben österreich. Zu beobachten ist, dass die Themen in der Beratung komplexer werden und die Beratungszeit pro Klientin steigt. Das Angebot für werdende Väter soll weiter ausgebaut werden.

aktion leben betreute in ihrem psychosozialen Zentrum für Schwangerschaft in Wien im vergangenen Jahr 862 schwangere Frauen, werdende Väter, Paare und Familien. Insgesamt führten fünf multiprofessionelle Schwangerenberaterinnen 2.857 persönliche sowie 1.949 telefonische Gespräche durch.

Schwangerenberatung als beste Prävention

aktion leben beobachtet, dass die Themen, mit denen KlientInnen in das Beratungszentrum kommen, komplexer und zeitintensiver in der Betreuung werden. „Die Gründe sind vielfältig. Sie reichen von Überlastung der Mütter, psychischen Krisen, krankmachenden Wohnsituationen über Beratungen nach einem Schwangerschaftsabbruch und zu vorgeburtlichen Untersuchungen bis hin zu sozialrechtlichen Fragen etwa zum Kinderbetreuungsgeld oder zu einem ungeklärten Aufenthalt“, berichtet Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich. „Schwangerenberatung leistet hier enorm wichtige Arbeit an Prävention, weil sie werdende Mütter und ihre Kinder zu einem sehr frühen Zeitpunkt entlastet und schädlichen Stress wesentlich mindert.“

Anstieg bei Konfliktberatungen

Einen Anstieg verzeichnete aktion leben im abgelaufenen Jahr auch bei Konfliktberatungen sowohl bei schwangeren Frauen als auch bei Paaren. Konflikte entstehen oft aufgrund einer ungeplanten oder ungewollten Schwangerschaft. In diesen Fällen sichert aktion leben einen Termin innerhalb von 48 Stunden zu. „Unsere Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen helfen, die Situation zu klären und zu einer Entscheidung zu finden, zu der die Frau und ihr Partner langfristig stehen können“, so die aktion leben-Generalsekretärin.

Erweitertes Angebot für werdende Väter

Immer öfter suchen auch Männer das aktion leben-Beratungszentrum auf. Aus diesem Grund weitet aktion leben ihr Angebot für werdende Väter aus. „Manchen Männern bereitet die Nachricht, Vater zu werden, enormen Stress“, bestätigt Kronthaler. „In dieser Situation wollen wir durch Beratung entlasten.“ So können sich Männer allein oder gemeinsam mit der Partnerin für alle Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt an aktion leben wenden. Zudem kann vor Ort mit einem Väter-Coach von Mann zu Mann über Ängste oder die Erwartungen ans Vatersein gesprochen werden.

Umfassendes Angebot für schwangere Frauen

„Viele unserer Klientinnen wurden von ihrem Partner verlassen, als sie schwanger wurden. Weil sie plötzlich für alle Kosten alleine aufkommen müssen, entsteht oft eine große finanzielle Not. Dank unserer Spenderinnen und Spender können wir diese etwas abfedern“, sagt Kronthaler. aktion leben ist bekannt für ihre umfassende Hilfe: Neben finanzieller Überbrückung zählen dazu etwa Sachspenden und Spezialangebote wie die vorgeburtliche Beziehungsförderung. Darüber hinaus unterstützt dm drogeriemarkt aktion leben-Klientinnen mit Windelgutscheinen.

Die Schwangerenberatung von aktion leben ist ergebnisoffen, professionell, vertraulich und kostenlos. Die Beratung und Unterstützungen werden zu ca. 85 Prozent aus Spenden finanziert.



Foto: Natalia Deriabina