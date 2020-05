Drucken

Drucken E-Mail Gesucht: Junge Talente, die die Welt verbessern wollen Bereits knapp 500 Schülern im Alter zwischen 15 und 19 Jahren aus aller Welt haben sich angemeldet, um in einem Online-Wettbewerb zu lernen, wie man Ideen findet, Teams aufbaut und Projekte startet. Das Siegerteam gewinnt eine Reise ins Silicon Valley. Die Challenge startet am 1. Juni, Anmeldungen sind noch bis 31. Mai möglich. Die internationale Bildungsinitiative ​Moonshot Pirates​ ermutigt junge Menschen groß zu denken, sich mit Technologien und den großen Herausforderungen der Welt auseinanderzusetzen und Gutes zu tun; und lädt sie dazu ein, sich bei der internationalen #beapirate Challenge​ anzumelden, um ihre Fähigkeiten für die Lösung globaler Herausforderungen im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG’s) einzusetzen. Die Jugendlichen erarbeiten online gemeinsam mit internationalen Mentoren wie Pascal Finette, Tia Kansara oder Ali Mahlodji ihre eigenen Ideen, entwickeln diese und präsentieren am Ende vor einer Jury. Die Teilnahme ist kostenlos.Mit Beginn der digitalen Challenge erhalten sie täglichVideos zu e​xponentiellen Technologien, Entrepreneurship, Mindset​ sowie praktische Tipps, wie sie ihre Lösungen erarbeiten und präsentieren können. Lehrreiche Erfahrungsberichte von Experten runden die Challenge ab. Die besten Teams präsentieren ihre Konzepte in einem Online-Event vor einer internationalen Jury. Evaluiert wird nach den Kriterien gesellschaftlicher ​Impact,​ Umsetzbarkeit,​ ​Radikalität​ und ​WOW Effekt (​ Besonderheit). Dem Siegerteam winkt eine Reise ins Silicon Valley, um sich mit etablierten Unternehmen, erfolgreichen Start-ups und erfahrenen Entrepreneuren auszutauschen, sowie Institutionen wie Stanford und Singularity University kennenzulernen. Anmeldung sind noch bis 31. Mai unter​ w​ ww.moonshotpirates.com/challenge/​ möglich. “Mit der #beapirate Challenge bieten die Moonshot Pirates eine großartige Möglichkeit für junge Menschen, um an ihren eigenen Ideen zu arbeiten. Initiativen wie diese sind extrem wichtig für die persönliche Entwicklung unserer Jugend und ich habe keine Sekunde gezögert sie dabei zu unterstützen.” Ali Mahlodji​ - Gründer von Watchadoo, Bestseller-Autor, Trendforscher & EU Jugendbotschafter “Die Generation Z, also die Jugendlichen von heute, wollen die Zukunft selber gestalten. Die Moonshot Pirates unterstützen sie dabei.”

Simon Rutar​ - Gründer Moonshot Pirates „Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, innovative Lösungen für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden, sind Skills, die im 21. Jahrhundert genauso gefordert sind, wie der ganz natürliche Umgang mit der digitalen Welt.”

Marion Morales Albiñana-Rosner​, Head of Strategy, Digital and Products Unicredit Bank Austria Über Moonshot Pirates Moonshot Pirates ist eine globale Bewegung von zukunftsorientierten Talenten und jungen Changemakern. Fueled by fun. Driven by purpose. Wir glauben, dass jeder das Zeug dazu hat, eine Veränderung in unserer Gesellschaft zu bewirken. Mit Moonshot Pirates ermutigen wir junge Menschen groß zu träumen, Herausforderungen mit Begeisterung und Innovation zu begegnen, sich zukunftsrelevante Skills anzueignen und Chancen neuester Technologien zu erkunden. Im Rahmen von Festivals, Bootcamps, Webinaren und anderen Veranstaltungen lernen junge Piraten groß zu denken, Herausforderungen und Veränderungen mit Begeisterung und Flexibilität zu begegnen, sich zukunftsrelevante Skills anzueignen, neueste Technologien kennen zu lernen und die in ihnen liegenden Chancen zu erkennen. Die internationale Bildungsinitiative Moonshot Pirates wurde 2019 von Anet Londova, Marko Haschej und Simon Rutar gegründet. Die #beapirate Challenge findet in Kooperation mit ​Unicredit Bank Austria statt.



Foto: oneinchpunch/Shutterstock Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 230 [option] => com_content [view] => article [catid] => 84 [id] => 5243 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 230 [option] => com_content [view] => article [catid] => 84 [id] => 5243 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )