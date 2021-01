Auslandserfahrungen sammeln in Zeiten von Corona

Nach der Matura nichts wie weg und die Welt erkunden! Diesen Traum träumen wohl seit jeher die meisten Jugendlichen in diesem Lebensabschnitt. 2020 war dahingehend eine absolut enttäuschende Zäsur – stattdessen gab´s nämlich Urlaub in Balkonien und eine ungewisse Zukunft.



Doch Adam Ernst, Country Manager Österreich von AIFS Educational Travel, ist überzeugt, dass dieser Traum 2021 wieder realisierbar wird. Aus diesem Grund hat AIFS (American Institute For Foreign Study), einer der weltweit führenden Reiseveranstalter im Bereich Educational Travel, einige neue Angebote ins Programm aufgenommen. Neben dem Adventure Trip Japan sind es 2021 mit der Sprachreise in Malta, dem Adventure Trip in Island oder dem Surf Camp in Portugal auch Reisen in nicht so weite Ferne.



„Wir gehen davon aus, dass man nächstes Jahr im Sommer wieder normal ausreisen können wird", so Adam Ernst. Die Planung einer solchen Reise sollte allerdings bereits Anfang des Jahres beginnen, da im Vorfeld sehr viel zu organisieren und erledigen ist.



„Aufgrund der aktuellen Situation ist es bei AIFS aber natürlich kein Problem, die Reise kurzfristig zu verschieben, wenn möglich umzubuchen oder kostenfrei zu stornieren. Sicherheit geht vor!", betont der AIFS Österreich-Chef und verweist zudem auf das erfolgreiche Krisenmanagement im Frühjahr 2020.



„AIFS hat 2020 bewiesen, dass auch im Fall einer derartigen Pandemie die Betreuung optimal funktioniert. Es war eine Riesenherausforderung, aber wir haben alle unsere Teilnehmer, die nach Hause zu ihren Familien wollten, rasch und sicher zurückgeholt und etwaige Beträge zurückerstattet."

„Mit unseren neuen Programmen und Destinationen wird AIFS dem Wunsch vieler Jugendlicher nach Auslandserfahrungen und -abenteuern in Europa gerecht", so Ernst, der zudem betont, dass aufgrund der geringeren Entfernungen eine etwaige Rückholung im Fall der Fälle noch schneller und sicherer durchgeführt werden kann.

Infos zu den neuen Angeboten

Au Pair-Revival durch Corona

Durch Corona erlebt Au Pair gerade ein Revival. „Vor dem Hintergrund der Coronapandemie ist es sicherlich von Vorteil, bei einer Familie zu bleiben und so das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Zudem kann im Extremfall die Quarantäne auch im Familienverbund verbracht werden", begründet Adam Ernst diese Entwicklung.



Und: „Unsere Au Pairs bestätigen uns immer wieder, wie viel sie von ihrer Erfahrung für ihr Leben gelernt haben und wie nützlich ein Au Pair Jahr für ihren weiteren Weg war. Viele Arbeitgeber schätzen die Selbstständigkeit, die Verantwortung und die Konfrontation mit einer fremden Kultur als wichtige Eigenschaften eines potenziellen Mitarbeiters."

„Au Pair in Zeiten von Corona", ein Erlebnisbericht von Bettina (24) aus dem Burgenland. Sie lebt bei ihrer Gastfamilie in der Nähe von Seattle. „Ich bin eines der vielen Au Pairs, die sich trotz Coronakrise dazu entschieden haben, in den USA zu bleiben. Mit meinem Beitrag möchte ich euch zeigen, wie ich diese außergewöhnliche Corona-Situation erlebe und was mir dabei hilft, auch weiterhin durchzuhalten. Hier geht´s zum Beitrag: www.aifs.de/blog/au-pair-corona-2

Foto: AIFS Educational Travel