Infineon Austria beschert Kindern Weihnachtsfreude

Auch in diesem Jahr hat die Aktion „Weihnachtswunschbaum“ bei Infineon Austria für strahlende Kinderaugen gesorgt: Bereits zum achten Mal erfüllten Infineon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus sozialpädagogischen Einrichtungen in der Region.



Insgesamt 980 Geschenke wurden heuer in Anwesenheit von Infineon Austria Vorstandsvorsitzender Sabine Herlitschka und Produktionsvorstand Thomas Reisinger überreicht.

Das Weihnachtswunschbaum-Team bei Infineon hat die Aktion erneut in enger Zusammenarbeit mit acht regionalen Einrichtungen möglich gemacht: Amica Jugendbetreuung, Diakonie de La Tour, JOSEFINUM, Haus Antonius, SOS-Kinderdorf Moosburg, Kinder- und Jugendhilfe Villach, Kinder- und Jugendwohngemeinschaften Contraste, Pro Juventute Steiermark und Pro Juventute Oberösterreich.



Die Kinder und Jugendlichen gestalteten ihre Wünsche individuell auf Weihnachtskarten. Ganz hoch im Kurs waren heuer wieder Spiele, Bücher und Gutscheine sowie Bekleidung und Kuscheltiere. Infineon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Wünsche am virtuellen Weihnachtsbaum gezogen. So kommt jedes Geschenk genau da an, wo es mit großer Freude erwartet wird. Seit Beginn der Initiative konnten insgesamt rund 5.000 Wünsche erfüllt werden.

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria: „Die Unterstützung sozialer Initiativen und Bildungseinrichtungen ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Besonders freut mich, wie engagiert unsere Mitarbeitenden hinter dieser Aktion stehen und den Kindern als Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller echte Freude bereiten. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das diesen Wunschbaum jedes Jahr mit so viel Herzblut möglich macht.“

Fest verankertes Herzensprojekt seit 2018

Die Wunschbaumaktion wurde 2018 ins Leben gerufen und hat sich seither zu einer geschätzten Tradition bei Infineon Austria entwickelt. Sie verbindet Menschlichkeit, Sinnstiftung und Gemeinschaft – gerade in der Weihnachtszeit. Das Engagement der Mitarbeiter*innen ist beeindruckend: Jede*r einzelne von ihnen trägt dazu bei, besondere Momente und unbeschwerte Stunden zu schenken.



Foto: Infineon Austria