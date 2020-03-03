Neue Medienkompetenz-Plattform für Jugendliche

Digitale Medienbildung wird zunehmend zur Schlüsselkompetenz, um die Verbreitung von Desinformation und Fake News einzudämmen.



Um Jugendlichen zu zeigen, wie sie Falschnachrichten erkennen und aufdecken zu können, startet die APA mit CheckBar eine kostenlose Media-Literacy-Plattform für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 19 Jahren.

Mit CheckBar werden die Recherchetechniken der Profis aus der APA-Redaktion in die breite Öffentlichkeit getragen. So bietet die Plattform verschiedene Module, also Themenbereiche und Werkzeuge. Beginnend mit den Grundlagen des Journalismus und Fact-Checkings reicht das Unterrichtsangebot von „Suchen wie ein Profi” oder „Bildsuche” bis hin zum Erkennen von Falschnachrichten ohne Tools, mit Logik und Hausverstand, sowie Tipps und Tricks zum Erkennen von KI-Inhalten.

Für Lehrkräfte stehen auf der Plattform acht komplette Unterrichtseinheiten mit mehreren Beispielen und Optionen zur Verfügung, die sich nach Belieben zusammensetzen lassen; Elemente wie Quizzes oder animierte Kurzvideos sprechen Jugendliche direkt an und sollen das Interesse für Faktencheck und digitale Recherche wecken. Auf der Website können sich die Schüler:innen selbstständig und auch abseits des Unterrichts durchklicken und so ihr Wissen festigen.

Der Erstellung der konkreten Inhalte gingen vom Projektpartner Digitaler Kompass konzipierte Workshops mit Lehrer:innen und Jugendlichen voraus. Dabei wurden deren Wünsche und Erwartungen an eine künftige Plattform eruiert.

„Angesichts der Unmengen an KI-generierten Inhalten auf den diversen Plattformen ist der Erwerb von Medienkompetenz das Gebot der Stunde. Mit CheckBar geben wir Jugendlichen die richtigen Werkzeuge in die Hand, damit sie sich sicher durch den digitalen Raum bewegen können“, betonte Christian Kneil, stellvertretender Chefredakteur der APA.



Foto: APA/Max Herbst